Dia Mundial do Gamer: Santander dará descontos em produtos e bolsas de estudo

Para estreitar relações com o público gamer, o Santander realiza nesta semana uma série de ações como ofertas, descontos em produtos e bolsa de estudos para os amantes dos jogos eletrônicos. O evento, denominado de Santander GG Week, começa nesta terça-feira, dia 23 e encerra no dia 29 de agosto, dia que é comemorado o Dia Mundial do Gamer.

Em entrevista à EXAME Invest, Igor Puga, diretor de marca e marketing do Santander, explicou que a data ainda não comemorada pelos brasileiros, como ocorre em outros países. “O Dia Mundial do Gamer é comemorado há mais de uma década. Ela é muito forte lá fora, principalmente nos mercados asiáticos, e gera um burburinho no e-commerce. No Brasil, é uma data que não é utilizada. Por isso decidimos que seria uma oportunidade.” O Santander já tem um relacionamento com este público, por meio de patrocínio dos jogos “League of Legends” e “Free Fire”. Além disso, o banco é patrocinador do Campeonato Brasileiro de League Of Legends. Durante o evento, haverá sorteios de ingressos da final brasileira do CBLOL.

O Santander GG Week é uma parceria do banco com o YouTube e seu novo produto para o mercado de games: o pacote Next Level, criado em parceria com a Final Level CO., holding especializada em games e conteúdo. A ideia de uma semana de evento e não apenas um dia é estratégia comercial do banco. “Nós aprendemos lá trás, com a Black Friday, que era mais interessante fazer uma semana inteira de promoções e não apenas um dia.”

Bolsas de estudo para gamers

No dia 29, conhecido por ser o Dia Mundial do Gamer, o banco lançará a bolsa Santander Gamer. Serão 30 mil cursos gratuitos com trilhas de aprendizado dos jogos League of Legends e Valorant, além de um segmento voltado para quem quer se tornar streamer (criador de conteúdo digital que faz transmissões ao vivo de jogos). Vale destacar que não será necessário ter experiência em esports para participar. O curso foi montado com a Final Level e Universia, plataforma de educação do Santander. “Hoje, no mercado não existe um curso desse tipo em português. Uma oportunidade para quem dificuldade com outros idiomas.”

Durante a semana, o Santander também dará bolsas ilimitadas de curso de inglês por meio da plataforma Universia. “Todos os clientes que quiserem se inscrever no EAD básico de inglês poderão. O idioma é importante para quem seguir carreira no mercado gamer e até mesmo para quem não joga. Todos podem se beneficiar”, acrescenta Puga.

Além das bolsas de estudo, o Santander lançará uma série de descontos em produtos financeiros. Um deles é o desconto de 50% na taxa de administração do consórcio gamer. O produto já fazia parte do portfólio do banco, mas terá desconto na semana para quem contratar.

Os clientes do banco também poderão dar um upgrade no cartão de crédito. Qualquer cartão de crédito Santander (exceto o Unlimited) terá isenção de anuidade. Além disso, haverá descontos especiais em parceria com grandes marcas. Os fãs de esports poderão adquirir o Xbox Series S, headset, mouse e teclado gamer pela Vivo. Haverá parcelamento para quem quer pagar com Pix e com cartões Santander; desconto em smartphones e em TVs e monitores pela Samsung; e 40% de desconto em produtos eletrônicos nas Casas Bahia.

O Santander lança também primeiro serviço de assistência 24 horas personalizado para os gamers, o HelpS Tech + Gamer, que une o suporte para smartphones e tablets ao apoio no uso dos canais de streaming, além de um programa de vantagens com descontos em jogos, lojas de eletrônicos e assistências técnicas. O produto oferecerá assistência e suporte pelo valor de R$ 29,80. Os clientes do banco poderão solicitar de maneira gratuita a pulseira Santander Pass, que possibilita pagamentos por aproximação. As pulseiras são fabricadas pela Osklen.

Influenciadores e ofertas da Santander GG Week

Entre os dias 23 e 28 de agosto, vários criadores de conteúdo irão realizar uma série de lives em seus respectivos canais de streaming para promover as iniciativas da semana gamer. Cada dia da semana terá uma oferta especial no canal do influenciador. A expectativa do Santander é que o público alcançado chegue em até 1,2 milhão de pessoas.

A transmissão do dia 23 contará com a participação do BatataGG com uma live de GTA RP. O jogo também será transmitido no canal da Samira Close, que inicia sua transmissão em 24 de agosto. O Fortnite toma conta da semana gamer na live do Blackoutz no dia 25 de agosto. A Maellen começa sua gameplay de Valorant dia 26. As duas últimas lives da semana ofertarão produtos e ofertas exclusivas com a streamer e apresentadora Alice Gobbi iniciando sua live em 27 de agosto. Por fim, uma sessão de PES Mobile e FIFA com o player BlackWill dia 28.

"Escolhemos os influenciadores com maior volume de seguidores. Gamer é muito heterogêneo. O público de quem joga Fortnite é muito diferente de quem joga, por exemplo, futebol. Existe diferença de perfil e de idade. São tribos e territórios diferentes. Muito diverso. Por isso, elegemos diferentes influenciadores, que conversam com diferentes públicos. Mas a ideia é promover a interação entre este público que não conversa entre si. É um evento democrático", diz o executivo.

Para fechar a série de ações, no dia 29 de agosto, o Santander irá realizar uma Live de mais de 3 horas para promover e consolidar a data. A Live do Dia Mundial do Gamer finaliza uma série de transmissões de influenciadores parceiros que vão criar o awareness ao redor dessa data, dando início a uma nova tradição de consumo para o público brasileiro. Serão seis convidados que irão participar de diferentes desafios.