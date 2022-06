Dia Livre de Impostos acontece nesta quinta-feira; saiba como aproveitar os descontos

O Dia Livre de Impostos 2022 acontece nesta quinta-feira, 2 de junho, em diversos estados do país. A data, que é um projeto da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), é conhecida por ser o dia em que os lojistas participantes comercializam produtos sem tributação.

O Dia Livre de Impostos (DLI) já teve a participação de mais de 15 mil varejistas. Para este ano, as expectativas são ainda maiores. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), espera-se que o número de lojas participantes cresça 30%.

Como aproveitar o Dia Livre de Impostos

Para aproveitar o Dia Sem Impostos é possível conferir as ofertas no site da organização. Lembrando que a nova edição do evento acontecerá, tanto de forma online, quanto fisicamente. Os descontos podem chegar em até 70%.

As atividades acontecerão em ações espalhadas por todo o Brasil. Uma ação pontual ocorrerá no Shopping Plaza, na Ilha do Governador (RJ). Além desses, shoppings de outras capitais também receberão ações do DLI – como em Goiânia (GO), Manaus (AM) e Vitória (ES). Em Mato Grosso do Sul, a ação acontecerá em três shoppings: o Shopping Campo Grande, o Shopping Bosque dos Ipês e o Pátio Central, além de algumas outras lojas parceiras espalhadas pela cidade.

Em Brasília (DF), o foco será nos postos de gasolina. Na capital do Brasil, também será possível encontrar o Impostossauro, mascote da campanha, no Eixo Monumental. Já em Belo Horizonte (MG), as ações ficarão concentradas nas ruas, onde durante todo o dia, será possível comprar gás, gasolina e remédios mais baratos.

Conheça os produtos com maior taxação

Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o brasileiro deve trabalhar cerca de 150 dias do ano para arcar com os impostos. Em uma pesquisa com 30 países, o Brasil é o 14º que mais arrecada imposto, mas segue em última colocação como o país o pior retorno do dinheiro para a população.

Dentre os produtos que tem maior quantidade de taxas, de acordo com a Associação Comercial de São Paulo, estão: cachaça (81,87%), jogos de video game (72,18%), gasolina (61,95%) relógios (56,14%), joias (50,44%), lata de cerveja (42,69%), ração para cães e gatos (41,26%), catchup e mostarda (40,96%) e peixes (34,48%).

Confira algumas das lojas com ofertas disponíveis

Tapeçaria Cazati – de 8.760 reais por 6.132 reais

Link Informática Eireli – de 4.099 reais por 3.581,73 reais

Orthocrin Especializada – de 3.694 reais por 2.475 reais

Dental Free – de 1.769 reais por 1.003,80 reais

Mustache Pizzaria – de 8,90 reais por 5 reais

O que é o Dia Livre de Impostos

A ideia por trás do evento é que o consumidor possa aproveitar a data para arrematar eletrodomésticos, eletrônicos ou alguns serviços com descontos de até 70%, em quem lida com a taxação são os próprios comerciantes. Além de ser uma data para a conscientização sobre a tributação brasileira, antigamente a data era conhecida como Dia Sem Impostos.

Porque o Dia Sem Impostos é no dia 02 de junho?

Quem define a data do evento é o próprio CDL Jovem. Neste ano, a data escolhida foi o início do mês de junho. Dessa forma, a data não compete com outros eventos de descontos como a Black Friday, que acontece em novembro.

