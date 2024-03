Dia do Consumidor: clientes da Sabesp podem pagar contas em atraso com até 100% de desconto em juros

A Sabesp, em função ao Dia do Consumidor, comemorado nesta sexta-feira, 15, realiza um mega-feirão de benefícios. Clientes que possuem contas de água em atraso poderão quitar os débitos com até 100% de desconto nos valores das multas e dos juros, além da possibilidade de parcelamento.

A campanha vai até 15 de junho e será realizada em todos os postos oficiais de atendimento da companhia: canais digitais, atendimento telefônico, agências presenciais ou nas unidades móveis (confira abaixo os telefones). O pagamento poderá ser feito via PIX ou por meio de parcelamento direto com a Sabesp.

“Estaremos cada vez mais presentes e próximos das pessoas, aprimorando o relacionamento e facilitando o acesso aos serviços e aos benefícios que o saneamento propicia para todos. Nosso objetivo é estarmos cada vez mais conectados com nossos clientes”, afirma o diretor de Clientes da Companhia, Caio Melo.

Facilidades digitais

Além do mega-feirão, neste Dia do Consumidor, a empresa de saneamento também criou o programa “Sabesp com você”. Trata-se de um conjunto de facilidades que oferece mais comodidade ao cliente, incluindo opções rápidas de atendimento, acesso a faturas e negociação de contas em aberto.

Como destaque, o canal de atendimento via WhatsApp tem caído no gosto popular como um dos mais procurados pelos clientes quando desejam buscar informações ou solicitar serviços, graças a sua praticidade, assim como o atendimento por chat, os quais funcionam 24 horas por dia. A companhia também disponibiliza uma nova versão do layout da Agência Virtual, incluindo uma navegação mais intuitiva e adaptada a qualquer dispositivo em que for acessada.

Por esses canais digitais, o titular da conta de consumo pode consultar débitos, solicitar o recebimento da conta por e-mail e até escolher a data de vencimento mais conveniente entre seis opções: dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25 de cada mês. Outra facilidade que a Sabesp oferece é a possibilidade de pagamento por PIX ou pelo débito automático, o que retira a necessidade de comparecer presencial em bancos ou casas lotéricas.

Canais de atendimento Sabesp

WhatsApp: (11) 3388-8000 (somente mensagens de texto)

(11) 3388-8000 (somente mensagens de texto) Chat: https://sabesp-chat.sabesp.com.br/#/

https://sabesp-chat.sabesp.com.br/#/ Agência Virtual: https://agenciavirtual.sabesp.com.br/

https://agenciavirtual.sabesp.com.br/ Central de atendimento telefônico: 0800 055 0195 (ligação gratuita)

Extrato de débitos

Mais uma novidade implementada pela companhia no mês do consumidor é o extrato de débitos. Para quem tem contas pendentes, a Sabesp irá enviar mensalmente um extrato com informações sobre os valores devidos. O objetivo é trazer uma maior comodidade para os consumidores regularizarem a situação.

Com o extrato em mãos, o cliente pode quitar as pendências pelo código de barras ou via PIX, sem a necessidade de emitir segunda via das contas pela internet ou por qualquer outro meio. O extrato com a relação das contas pendentes é emitido pelo funcionário no momento da leitura mensal de consumo do imóvel e é entregue ao cliente juntamente com a conta do período.

Depois de fazer o pagamento das contas em atraso, os encargos referentes a multas, juros e correção monetária serão cobrados na fatura do mês seguinte. Por fim, os clientes que estão com o cadastro atualizado também passaram a ser avisados por e-mail quando uma conta está próxima do vencimento.

