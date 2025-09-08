Invest

Detran-SP realiza leilão em Caraguatatuba com veículos a partir de R$ 350; saiba como participar

O órgão realiza leilão em Caraguatatuba com veículos e sucatas entre 10 e 12 de setembro

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15h16.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) deve promover a partir de 10 de setembro um leilão de carros e motos em Caraguatatuba.

O evento vai oferecer 438 lotes, incluindo motos, carros e sucatas, com preços iniciais de R$ 350, para motos, e R$ 750 para carros.

Visitação e pré-lances

Os interessados poderão visitar os lotes nos dias 5, 8 e 9 de setembro, das 9h às 17h, em quatro locais de Caraguatatuba. Durante a visitação, é permitida apenas a observação dos veículos, sem testes ou retirada de peças. Os lotes serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia.

Os pré-lances estão sendo feitos desde 20 de agosto. Caso os pré-lances não sejam superados, eles ganham automaticamente. Essa ferramenta é recomendada para evitar problemas técnicos durante as sessões públicas, mas quem não fizer pré-lance também pode participar normalmente.

Datas e categorias de lotes

O leilão será realizado em três dias, com diferentes categorias de veículos e sucatas:

  • 10/09: Veículos em condições de circulação, incluindo motos e carros.

  • 11/09: Sucata aproveitável para desmonte, incluindo motores inservíveis.

  • 12/09: Sucata inservível para retirada e reciclagem.

Regras de lances e participação

Os lances mínimos variam conforme a categoria dos lotes:

  • R$ 100 para carros conservados.

  • R$ 50 para sucatas aproveitáveis.

  • R$ 0,02 por quilo para sucatas destinadas à reciclagem.

Após a aceitação do lance, ele se torna irrevogável, conforme a Lei nº 14.133/2021.

Recuperação de veículos: O proprietário pode recuperar o veículo até um dia útil antes do leilão, desde que regularize o pagamento de multas, remoção e custódia, conforme a Resolução 623/2016 do Contran.

Quem pode participar?

O leilão está aberto a pessoas físicas e jurídicas, desde que inscritas no Cadastro da Receita Federal. No entanto, funcionários do Detran-SP, leiloeiros, administradores de pátios e pessoas impedidas de contratar com a administração pública estão proibidos de participar.

Calendário do Leilão

DataCategoria
10/09/2025Carros e motos conservados, aptos a circular
11/09/2025Sucatas aproveitáveis para desmonte, incluindo motor inservível
12/09/2025Sucatas inservíveis para retirada e reciclagem
