Detran-SP realiza leilão em Caraguatatuba com veículos a partir de R$ 350; saiba como participar

Redação Exame
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15h16.
O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) deve promover a partir de 10 de setembro um leilão de carros e motos em Caraguatatuba.
O evento vai oferecer 438 lotes, incluindo motos, carros e sucatas, com preços iniciais de R$ 350, para motos, e R$ 750 para carros.
Os interessados poderão visitar os lotes nos dias 5, 8 e 9 de setembro, das 9h às 17h, em quatro locais de Caraguatatuba. Durante a visitação, é permitida apenas a observação dos veículos, sem testes ou retirada de peças. Os lotes serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia.
Os pré-lances estão sendo feitos desde 20 de agosto. Caso os pré-lances não sejam superados, eles ganham automaticamente. Essa ferramenta é recomendada para evitar problemas técnicos durante as sessões públicas, mas quem não fizer pré-lance também pode participar normalmente.
O leilão será realizado em três dias, com diferentes categorias de veículos e sucatas:
10/09: Veículos em condições de circulação, incluindo motos e carros.
11/09: Sucata aproveitável para desmonte, incluindo motores inservíveis.
12/09: Sucata inservível para retirada e reciclagem.
Os lances mínimos variam conforme a categoria dos lotes:
R$ 100 para carros conservados.
R$ 50 para sucatas aproveitáveis.
R$ 0,02 por quilo para sucatas destinadas à reciclagem.
Após a aceitação do lance, ele se torna irrevogável, conforme a Lei nº 14.133/2021.
Recuperação de veículos: O proprietário pode recuperar o veículo até um dia útil antes do leilão, desde que regularize o pagamento de multas, remoção e custódia, conforme a Resolução 623/2016 do Contran.
O leilão está aberto a pessoas físicas e jurídicas, desde que inscritas no Cadastro da Receita Federal. No entanto, funcionários do Detran-SP, leiloeiros, administradores de pátios e pessoas impedidas de contratar com a administração pública estão proibidos de participar.
|Data
|Categoria
|10/09/2025
|Carros e motos conservados, aptos a circular
|11/09/2025
|Sucatas aproveitáveis para desmonte, incluindo motor inservível
|12/09/2025
|Sucatas inservíveis para retirada e reciclagem