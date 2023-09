Desenrola Brasil: dívidas poderão ser negociadas a partir do dia 9 de outubro; juros de até 1,99%

O Programa Desenrola Brasil concluiu nesta sexta-feira, 29, o leilão para os credores darem os lances de maiores descontos para renegociação de dívidas negativadas bancárias e não bancárias – como conta de luz, água, varejo, educação, entre outras – de pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com dívidas de valores atualizados em até R$ 20 mil reais.

Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Fazenda, o desconto médio oferecido foi de 83%. Com a realização do leilão, 654 empresas com dívidas a receber, o programa alcançou 126 bilhões em descontos ofertados, sendo 59 bilhões para dívidas até R$ 5 mil reais e 68 bilhões para dívidas entre R$ 5 mil e R$ 20 mil reais.

O volume financeiro que poderá ser renegociado, após descontos, é de RS 25 bilhões, sendo R$ 13 bilhões para dívidas até RS 5 mil e R$ 12 bilhões para dívidas com valor entre R$ 5 mil e R$ 20 mil reais. Já o número de contratos de dívidas negociadas pode chegar a 60 milhões – 51 milhões para dívidas até R$5 mil reais e 9 milhões para dívidas acima de RS 5 mil.

Nessa etapa, o Desenrola Brasil pode beneficiar 32 milhões de pessoas, das quais 21 milhões com a renegociação com a garantia do Fundo de Garantia de Operações.

Próximo fase do programa Desenrola

A abertura do Programa Desenrola para a população está prevista para o dia 9 de outubro. A plataforma estará disponível neste endereço (desenrola.gov.br). Por meio dela, os interessados poderão renegociar suas dívidas com descontos e pagá-las à vista ou em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. O mínimo é de R$ 50 por parcela.

Vale destacar que para renegociar as dívidas é necessário fazer o cadastro no GOV.BR em contas prata ou ouro. Veja passo a passo aqui.

Como realizar o cadastro no GOV.BR?

O cadastro é realizado diretamente no portal do governo federal.

• Acesse www.gov.br

Selecione "Entrar com gov.br”

Digite o CPF e clique em “Continuar” para criar ou alterar sua conta.

Ao realizar o cadastro, o cidadão preenche um formulário simples e seus dados podem ser validados na Receita Federal ou no INSS. O cadastro também pode ser realizado em uma Agência do INSS ou nos postos do Senatran. Todavia, este formulário só permite o nível Bronze.

Para subir para o nível Prata, os cidadãos devem fazer biometria facial com a CNH ou ser servidor público federal ou fazer o login pelo banco, caso este faça parte dos que estão credenciados. São eles: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob, Santander, Itaú, Agibank, Sicredi e Mercantil do Brasil. Lembrando que o devedor deve ter o número de telefone cadastrado em seu banco para recebimento do SMS de confirmação do acesso.

Conta ouro

Já a conta Ouro exige o reconhecimento facial pelo aplicativo para conferência da sua foto nas bases da Justiça Eleitoral (TSE) ou validação a partir do QR Code da sua Carteira de Identidade Nacional ou com Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.

Para aumentar o nível da sua conta GOV.BR de bronze para Prata ou Ouro, você também pode utilizar o aplicativo GOV.BR e seguir as orientações, o próprio aplicativo já te oferece a oportunidade de aumentar o nível da sua conta.