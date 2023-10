Desenrola Brasil: bancos negociaram R$ 16 bi em dívidas e limparam nome de 6 milhões

A Federação dos Bancos (Febraban) anunciou nesta segunda-feira, 2, que nos meses de julho, agosto e setembro, o programa Desenrola Brasil negociou R$ 15,8 bilhões em volume, exclusivamente pela Faixa 2, no qual os débitos bancários são ajustados diretamente com a instituição financeira em condições especiais.

No período, o número de contratos de dívidas negociados alcançou 2,22 milhões, beneficiando um universo de 1,73 milhão de clientes bancários. Além disso, as instituições financeiras retiraram as anotações negativas (desnegativaram) de cerca de 6 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100.

“A cada semana, o Programa Desenrola comprova ser instrumento importante na renegociação de dívidas bancárias, que beneficia as famílias brasileiras, e ao mesmo tempo a economia brasileira como um todo, ao reduzir as dívidas da maior quantidade possível de pessoas”, avalia Isaac Sidney, presidente da Febraban.

Como renegociar

A Febraban esclarece que cada banco tem sua estratégia de negócio, adotando políticas próprias para adesão ao Programa. As condições para renegociação das dívidas, nessa etapa, serão diferenciadas e caberá a cada instituição financeira, que aderir ao programa, defini-la.

Quem está na faixa 1

As pessoas incluídas na Faixa 1 do Desenrola Brasil, que engloba a maior parte dos beneficiários do Programa e inclui aqueles que têm dívidas de até R$ 5 mil, renda mensal de até 2 salários-mínimos ou estão incluídas no Cadastro Único do Governo Federal, poderão renegociar suas dívidas a partir do dia 9 de outubro. Data em que a plataforma do programa estará disponível. Por meio dela, os interessados poderão renegociar suas dívidas com descontos e pagá-las à vista ou em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. O mínimo é de R$ 50 por parcela.

Vale destacar que para renegociar as dívidas é necessário fazer o cadastro no GOV.BR em contas prata ou ouro. Veja passo a passo aqui.

As condições para renegociação das dívidas, nessa etapa, serão diferenciadas e caberá a cada instituição financeira, que aderir ao programa, defini-las. Segundo a Febraban, a negativação da dívida será suspensa após o cidadão aderir ao Programa. Mas é importante que ele fique atento: o não pagamento das parcelas renegociadas leva a uma nova negativação.

O Programa também determina que todo cidadão beneficiado pelo Desenrola Brasil e que possua uma dívida com algum banco participante no valor total de até R$ 100,00, terá suspensa a negativação desta dívida automaticamente ao aderir ao Desenrola. Esta é uma iniciativa dos bancos que aderiram ao Programa Desenrola Brasil. Com seu nome limpo, o cidadão terá oportunidade de reorganizar suas finanças pessoais e renegociar a quitação desta mesma dívida com a instituição financeira.