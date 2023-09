Desenrola Brasil: 86% das empresas com dívidas a receber de até R$ 5 mil se inscrevem no programa

O programa Desenrola Brasil entrou na sua terceira fase em setembro com o cadastro de credores voluntários com dívidas a receber. O prazo para inscrições, que havia sido prorrogado, terminou na terça-feira, 12, com a adesão de 924 empresas.

O número representa 86% das companhias com dívidas de até R$ 5 mil, disponibilizadas pelos bureaus de crédito. Entre os credores, estão bancos, varejistas, companhias de água e saneamento, distribuidoras de eletricidade, entre outras.

Como próximo passo, o governo informou, em nota, que as dívidas serão filtradas pelo critério de renda da faixa 1, ou seja, pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no CadÚnico (Cadastro Único).

Leilão de dívidas

As dívidas poderão ser renegociadas através de leilão, que está previsto para o final da próxima semana. Neste momento, os valores serão organizados em lotes como de cartão de crédito, varejo, eletricidade e saneamento.

Durante o leilão, as instituições que oferecerem maiores descontos serão selecionadas para a renegociação com garantia do programa.

As operações desta etapa (fase 3) estão protegidas pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO), no valor de R$ 8 bilhões. A previsão do Ministério da Fazenda é que todas as fases do Desenrola se encerrem até o dia 31 de dezembro.