Conheça 7 formas de conseguir desconto no cinema

Desconto é exclusividade de quem tem carteira de estudante? Não é bem assim. Hoje em dia, com clubes de desconto e de bancos, sem contar os programas de fidelidade, oferecem aquela ajuda para quem gosta de ir ao cinema.

Se é o seu caso, conheça sete formas para você pagar menos para ver um filminho.

Kinopass

Com o Kinopass, é possível adquirir cinco ingressos com descontos válidos para qualquer dia e sessão na rede de cinemas Kinoplex, inclusive aos finais de semana e feriados. A promoção é uma parceria com a plataforma Ingresso.com.

Há três opções de pacotes: Classe Econômica Plus, Classe Econômica Plus 3D, e Primeira Classe/Primeira Classe 3D. Os preços variam, e os ingressos são válidos até 31 de dezembro deste ano, exceto para algumas salas específicas.

As compras são exclusivamente online, sem taxas adicionais, e cada CPF pode adquirir até cinco pacotes. Os vouchers podem ser resgatados online ou nas bombonieres do Kinoplex. Cancelamentos são aceitos até sete dias após a compra, e todas as informações estão disponíveis no site da Ingresso.com.

Desconto no Cinépolis

Na unidade do Mais Shopping, a rede de cinemas oferece meia-entrada todos os dias. No JK Iguatemi, clientes Esfera com cartões Santander, exceto os cartões SX, Reward e Light, recebem 50% de desconto, enquanto para estes últimos, o desconto é de 25%.

O Clube de Vantagens da Cinépolis oferece benefícios como pipoca mini gratuita nas segundas com a compra de um ingresso, ingressos em dobro nas quintas (compre um, leve dois) e nachos em dobro nas terças. Além disso, aniversariantes desfrutam de dois ingressos pelo preço de um durante todo o mês do seu aniversário.

Clube do Parque, do Shopping Parque da Cidade

O Clube do Parque, um programa de benefícios gratuito oferecido pelo Shopping Parque da Cidade, na Chácara Santo Antônio, em São Paulo, apresenta uma série de vantagens, e uma delas é o desconto de 50% em todas as salas do Kinoplex do local.

Este benefício de 50% de desconto é válido de segunda a sexta-feira, excluindo feriados e dias de estreia. O desconto é aplicado somente sobre o valor do ingresso "inteira" do dia e está disponível para compras presenciais no Kinoplex Parque da Cidade.

Para participar, basta se cadastrar gratuitamente no site do Clube do Parque. Após o cadastro, os interessados podem dirigir-se ao Concierge, onde receberão o selo holográfico de associado. O Concierge opera diariamente das 12h às 20h.

R$10 de desconto pelo PagSeguro

Durante o período os dias 21 de novembro de 2022 a 31 de dezembro de 2023, os clientes que utilizarem o cupom exclusivo PAGBANK10 ao comprar ingressos no site ou app da ingresso.com, com os cartões Pagbank, receberão um desconto de R$ 10 por transação.

O desconto é limitado a uma compra por CPF, não é cumulativo com outras promoções e é aplicável apenas nas compras online. A participação é restrita a maiores de 18 anos residentes no Brasil, utilizando os cartões Pagbank.

A participação é sujeita a verificações e apresentação de documentos. A campanha tem limitações de participação, incluindo uma participação por CPF. A coleta de dados segue a Política de Privacidade do PagSeguro, e o serviço de atendimento está disponível por meio do SAC. O PagSeguro se isenta de responsabilidade por dificuldades técnicas, eventos imprevistos e problemas relacionados à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

50% de desconto do Banco PAN

Clientes do PAN têm a chance de pagar metade do preço do ingresso no Kinoplex utilizando os cartões de débito ou crédito do banco, como PAN Elo, PAN Mastercard, Buscapé, Zoom e Consignado.O desconto se estende ao acompanhante.

Além disso, ao usar os cartões do banco, os clientes têm desconto de 20% no combo PAN, que inclui uma pipoca mega e um refrigerante de 700ml, ao comprar nas bombonieres e no site do Kinoplex.

O benefício é válido para qualquer filme, dia da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, e pode ser adquirido na bilheteria do cinema, no site do Kinoplex ou pelo ingresso.com.

Fique atento: o desconto só é aplicável ao efetuar o pagamento com o cartão PAN, não é cumulativo com outras promoções ou ingressos de meia-entrada, não se aplica à rede parceira UCI Kinoplex e o desconto no combo é exclusivo para compras nas bombonieres da rede Kinoplex.

50% de desconto no Itaucard

Clientes do Banco Itaú podem ter descontos no Espaço Itaú. Para participar, os clientes do Banco Itaú podem comprar ingressos com 50% de desconto em salas específicas até datas variadas, dependendo do cinema escolhido.

Os cartões participantes da promoção são os cartões de Crédito emitidos pelo Banco Itaucard S.A (com exceção dos cartões iti e Samsung), ou que contenham sua identificação visual, cartões de Débito Itaú emitidos pelo Banco Itaú S.A (somente nas bilheterias), cartões Itaú Personnalité e cartões Itaú Uniclass.

No Espaço Itaú de Cinema, permite comprar até dois ingressos por sessão. O desconto é por tempo indeterminado.

Assinantes do Clube UOL

Os membros do Clube UOL têm o benefício da isenção da taxa de serviço ao adquirirem ingressos diretamente no site da Ingresso.com. Além disso, o assinante recebe R$ 20 todo mês para usar no site de compra de ingressos. Essa oferta é aplicável à compra de até quatro ingressos por mês.