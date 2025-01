Defesa Civil emite novo alerta para chuvas intensas em SP; veja previsão do tempo

A Defesa Civil de SP prorrogou o alerta para temporais de intensidade moderada a alta no estado. Agora, o aviso se estende para essa quarta-feira, 29, até o próximo domingo, 2. Com isso, as chuvas na região paulista poderão vir juntas com raios, vento e granizo.

Devido à possibilidade de novos alagamentos, enchentes e deslizamentos em partes do estado, o gabinete de crise do órgão estadual, montado no último domingo, 26, que deveria ter sido desarticulado ontem, segue ativo até o fim de semana.

As chuvas no estado são atribuídas à aproximação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a ZCAS mantém a formação de nuvens carregadas, com previsão de acumulados significativos de chuva nos próximos dias. As áreas mais afetadas incluem a Grande São Paulo, o Vale do Ribeira, o Vale do Paraíba, o litoral paulista e regiões do interior, onde já foram registrados impactos como enchentes e deslizamentos.

Recomendações de segurança

Junto com os avisos meteorológicos, a Defesa Civil reforçou as orientações de segurança para a população:

• Evitar transitar por locais alagados;

• Monitorar encostas e terrenos que possam apresentar movimentação de solo;

• Manter bueiros e calhas desobstruídos para reduzir os riscos de enchentes;

• Buscar locais seguros em caso de emergências ou alertas específicos.

Previsão do tempo hoje

A quarta-feira, 29, começou com chuva fraca em pontos isolados da região leve do estado e na região de Campinas. A manhã deve ser de tempo e chuva fraca isolada. A partir do começo da tarde as instabilidades aumentam nas metades leste e sul do Estado devido à influência de uma frente fria.