De show da Beyoncé a jatinhos: o que dá para comprar com os R$ 250 milhões da Quina de São João

Previsto para acontecer às 20h deste sábado, o sorteio da Quina de São João, organizado pela Caixa Econômica, irá sortear R$ 250 milhões. O valor, que não acumula, permite ao vencedor adquirir uma série de bens luxosos.

Com o montante, é possíve comprar, por exemplo, cerca de três jatos Embraer Phenom 300E, que custam cerca de R$ 64 milhões.

Sobrariam o equivalente a R$ 57 milhões. O dinheiro também seria o suficiente para comprar a casa do Leblon de R$ 220 milhões que, até junho de 2024, era a mansão mais cara a venda no Brasil.

O dinheiro da Quina de São João também seria suficiente para contratar um show privado da cantora americana Beyoncé. Em 2023, a artista fez um show exclusivo no hotel de Dubai Atlantis The Royal com o cachê de US$ 24 milhões, o equivalente a R$ 131 milhões na cotação atual.

Um dos carros mais caros do mundo, o Rolls-Royce Droptail, também cabe dentro do orçamento de quem acertar sozinho a Quina de São João. Com o montante de R$ 250 milhões do prêmio, é possível adquirir o super carro de R$ 181 milhões e ainda sobram cerca de R$ 69 milhões.

Apostas até 19h

As apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado, tanto presencialmente, nas lotéricas de todo o país, quanto pela internet, nos canais oficiais das Loterias Caixa. Para concorrer, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.

A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 2,50. Já quem quiser aumentar as chances pode desembolsar até R$ 7.507,50 para marcar 15 números em uma única cartela. Também é possível deixar o sistema escolher os números com a Surpresinha, que seleciona números aleatoriamente, e os bolões, a partir de R$ 12,50, permitem apostas em grupo com cotas de R$ 3,50. Os prêmios são concedidos aos acertadores de 2 a 5 números

Considerada uma das maiores premiações do calendário de loterias da Caixa, a Quina de São João já se tornou tradição entre os apostadores. Como o prêmio não acumula, a expectativa é de que milhões de brasileiros participem na tentativa de começar o segundo semestre milionários.