De R$ 10 a R$ 20: iFood fecha parceria com Nubank para fazer consumidor economizar ao máximo

Em meio à onda da Black Friday, o iFood e o Nubank anunciaram nesta terça-feira, 18, uma parceria inédita para oferecer descontos exclusivos aos clientes que realizarem pagamentos com o cartão de crédito Nubank ou pelo NuPay no aplicativo do iFood. A iniciativa funciona por meio da vertical de publicidade e negócios iFood Ads, mas abrande também outras frentes de negócios das duas companhias.

A partir de hoje, os usuários poderão aproveitar as vantagens nas categorias restaurantes — por meio do programa "Hits iFood", que oferece refeições a partir de R$ 20 —, mercado e farmácia, garantindo mais possibilidade de economia aos usuários.

Em cada categoria, o cliente Nubank terá acesso - ao utilizar o método de pagamento Nubank - a um cupom de desconto diferente.

A ação vai até o dia 07 de dezembro ou até durarem os cupons (cada usuário poderá usar um cupom em cada uma destas três categorias).

Como funciona:

Restaurantes: R$ 10 de desconto em pedidos acima de R$ 20 realizados por meio do Hits iFood - seção com curadoria de pratos exclusivos com descontos. Com o benefício, os clientes Nubank podem ter acesso a refeições a partir de R$ 10.

R$ 10 de desconto em pedidos acima de R$ 20 realizados por meio do Hits iFood - seção com curadoria de pratos exclusivos com descontos. Com o benefício, os clientes Nubank podem ter acesso a refeições a partir de R$ 10. Farmácia: R$ 20 de desconto em compras a partir de R$ 100. A categoria está ganhando cada vez mais protagonismo, com um crescimento de 61% nos pedidos no último ano.

R$ 20 de desconto em compras a partir de R$ 100. A categoria está ganhando cada vez mais protagonismo, com um crescimento de 61% nos pedidos no último ano. Mercado: R$ 20 de desconto para compras a partir de R$120.

A união entre iFood e Nubank proporciona ao consumidor uma economia jamais vista no app, além de grande oportunidade de expansão para as empresas, segundo Ana Paula Duarte, diretora sênior do iFood Ads.

Atualmente, a foodtech — considerada a maior da América Latina — registra mensalmente cerca de 160 milhões de pedidos no app, com mais de 460 mil estabelecimentos parceiros, 1500 cidades atendidas no Brasil e mais de 450 mil entregadores ativos. O Nubank, por sua vez, conta com 127 milhões de clientes e, apenas no Brasil, atende a mais de 110 milhões — a terceira maior instituição financeira em número de clientes, de acordo com o Banco Central.

“O iFood já tem uma base de usuários muito grande, são mais de 60 milhões, presentes em mais de 1.500 cidades. Em relação ao Nubank, trata-se de um número ainda maior, mais de 100 milhões de usuários. O objetivo da parceria é democratizar ainda mais o uso do app, atrair mais usuários e tornar os preços mais acessíveis”, diz Ana Paula, em entrevista à EXAME.

Por outro lado, Juliana Roschel, CMO do Nubank, está confiante na atração e fidelização de clientes como efeitos de longo prazo desta iniciativa.

"A parceria visa principalmente fortalecer a proposta de valor do Nubank, demonstrando de forma concreta como concentrar a vida financeira no Nu gera benefícios diretos e relevantes para o cliente", explica. "Ao oferecer vantagens exclusivas em serviços de alta frequência como o iFood, reforçamos o engajamento e a satisfação, elementos que naturalmente contribuem para a fidelização e a expansão do uso de nossos serviços".

Quais categorias de compras devem se destacar?

De acordo com a diretora do iFood Ads, o planejamento deste benefício de descontos tem um papel estratégico que vai além do delivery de pratos de restaurantes. A proposta é impulsionar duas promissoras verticais de negócio dentro do iFood: Mercado e Farmácia.

"Atualmente, no Brasil, o iFood já é líder em pedidos de mercado online. Com a iniciativa, queremos que, partir deste mês, a categoria de Mercados cresça 50% e as compras em Farmácia subam para 86%", adianta.

A executiva explica também que a mudança de comportamento entre os brasileiros sobre a saúde impulsionou a compra de medicamentos e a busca por fornecedores e métodos mais práticas de obtenção, o que abriu portas para o iFood aprimorar seus serviços para atender a esta demanda.

“Farmácias representam outra vertical de negócios que cresce bastante dentro do iFood, que já se tornou o maior líder de marketplace de farmácias no país. A gente conta com mais de 20 mil farmácias conectadas e, com os descontos, os usuários do Nubank podem aproveitar esse serviço”.

Ela estima que as três categorias terão boas performances até o fim dos descontos exclusivos, em dezembro.

"O programa de 'Hits' em si já vem performando muito bem e vemos que os descontos de R$ 10 em um prato pode ser algo aspiracional ao consumidor. Isso vale também para mercado e farmácia, com cupons de R$ 20, o crescimento deve ser acelerado. Antes mesmo da Black Friday, essas verticais estavam em expansão".

A meta da empresa de delivery é dar um empurrão nos usuários, para que se sintam confiantes em experimentar outras funcionalidades e, dessa forma, o iFood se torne cada uma vez um recurso indispensável no dia a dia. "Já estamos consolidados nos pedidos de restaurantes. Mas, nossa estratégia é motivar o usuário a consumir nas três categorias. É fazer com que aqueles já acostumados a comprar almoços e jantares por delivery possam se interessar em comprar também nas outras verticais", detalha.

Ao olhar para os impactos para os próximos meses, Ana Paula estima um crescimento de 35% no tráfego dentro do aplicativo a partir de novembro, com aumento de 25% na base de usuários. O Nubank não informou a projeção para sua plataforma, por questão de compliance.

De olho na ultra conveniência

Para viabilizar o projeto de descontos exclusivos, enquanto oportunidade de negócio, as empresas recorreram à inteligência de dados para compreender o comportamento de seus clientes, antecipar tendências e preferências e elaborar uma solução para suas necessidades dentro do cenário da Black Friday.

"Por meio de constantes pesquisas, identificamos que nossos clientes se relacionam em diferentes momentos do mês com o iFood, que é uma das empresas que nossos clientes mais transacionam, inclusive com o NuPay, nosso meio de pagamento para compras online exclusivo para clientes Nu", esclareceu a CMO do Nubank.

E acrescentou: "A partir disso, identificamos o poder de levar benefícios aos clientes com os cupons, que já são conhecidos e usados amplamente pelos usuários do iFood".

Por parte do iFood, também foi notado um comportamento intenso do usuário durante a jornada de navegação dentro do app. Segundo Ana Paula Duarte, o mix de "cultura, dados e consumo" ajudou a entender o perfíl do público.

“O iFood investe muito em cultura no Brasil, como futebol, carnaval e nos festivais de música. Nossos profissionais têm um conhecimento rico em dados, acompanhando a jornada do consumidor. Além de uma frequência alta dos usuários, que retornam muitas vezes ao app e passam bastante tempo navegando entre as diversas funcionalidades. A gente percebe que, quando o consumidor decide migrar dos restaurantes para outras categorias, o tempo que ele passa dentro do app é ainda maior", detalha.

Para as executivas, a maior prioridade dos usuários é a ultra conveniência. Ana Paula Duarte considera que, somente no iFood, esse desejo foi alimentado pela satisfação com a rápida entrega de qualquer produto solicitado e a credibilidade de determinados fornecedores.

“Percebemos que o consumidor deseja bastante a ultra conveniência. Os varejistas, por exemplo, são nossos parceiros em todas as nossas verticais de negócios, então eles querem comprar das marcas que eles confiam. Há um grande entendimento desse consumidor que está apto a fazer compras e de ter benefícios extras como cupons, descontos e preços especiais. Então, existem diferentes alavancas que se mostram bem efetivas para atração de novos usuários”.

O benefício com o Nubank vai durar todo o mês de novembro e acabar em 7 de dezembro. Mas, diretora do iFood Ads adianta que, se os cupons acabarem antes do prazo, a companhia pode avaliar a concessão de novos descontos. “Se os cupons esgotarem com antecedência, vamos discutir se vamos estender o benefício ou se vamos encerrá-lo junto com o fim dos descontos. É algo que ainda será alinhado”.

Analisando a competição das varejistas online e grandes companhias pela captura de compradores na Black Friday, Ana afirma que tem maior chance de vitória é aquele que oferecer a melhor experiência de compra.

“Essa temporada deixa claro a importância das empresas na digitalização dos serviços no Brasil. Quando se trata da jornada do consumidor, o app do iFood tenta fazer com que seja o mais fácil e intuitivo possível para fazer a compra. Mas, em algumas verticais, isso é complicado, ainda mais no caso de Farmácia, por exemplo, pois pode ser a primeira vez que ele vai fazer compra nessa categoria", explica.

"Mas levando em conta a ultra conveniência e a flexibilidade que o consumidor tem apresentado nos últimos anos, a capacidade de retenção se torna alta, assim com a probabilidade de ele comprar novamente nesta modalidade no mês seguinte”.

Otimista com o êxito desta parceria com a foodtech, Juliana Moschel ressalta que o Nubank está disposto a novos projetos com outras grandes empresas para oferecer experiências e serviços inéditos aos clientes para o próximo ano.

"Em 2025, já realizamos parcerias com empresas como Uber, OpenAI e Burger King, além de companhias aéreas, como Azul e LATAM. Em todas as oportunidades, levamos aos clientes ofertas altamente relevantes. Em 2026, nossos clientes podem esperar ainda mais inovação nessas parcerias, sempre com benefícios que vão impactar positivamente seu cotidiano".

No iFood, as ambições também são grandes: "Hoje temos 60 milhões de usuários e nosso meta é seguir crescendo. E, neste mês, queremos elevar em 25% nossa base de usuários. É uma meta agressiva, então parcerias como a do Nubank nos ajudam a evoluir. Mas, olhando para o futuro, queremos transformar esse projeto em algo contínuo e consistente", declara Ana Paula Duarte.