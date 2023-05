De IA a declaração pré-preenchida: veja como declarar o IR faltando poucas horas para final

Quem não entregou a declaração do imposto de renda está correndo contra o tempo. O prazo final encerra às 23h59 desta quarta-feira, dia 31 de maio. Segundo o balanço da Receita Federal, 38.367.788 contribuintes já acertaram as contas. Até o final do dia, a Receita espera que mais de 1 milhão de pessoas enviem a declaração.

Está obrigado a declarar o imposto de renda 2023 quem recebeu rendimentos tributáveis em 2022 em valores superiores a R$ 28.559,70 ou ganhou mais de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano, como indenizações trabalhistas ou rendimento de poupança.

Quem perder o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. Vale tanto para quem tem imposto a pagar quanto a restituir. A multa é gerada no momento da entrega da declaração e a notificação de lançamento fica junto com o recibo de entrega e o contribuinte terá 30 (trinta) dias para pagar a multa.

Além da multa, quem não entregar a declaração do IR ficará com "pendência de regularização" no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Quem está com o documento irregular fica impedido de conseguir um financiamento, empréstimo, tirar passaporte, abrir conta bancária, entre outros. Para saber se o CPF está com alguma pendência basta acessar o site da Receita Federal.

Por onde começar