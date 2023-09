Da Globo para o mercado financeiro: como Sigrid Guimarães ajuda quem quer se aposentar antes dos 50

Você já pensou em se aposentar antes dos 50 anos? Ou pedir demissão de um emprego que você não aguenta mais para buscar algo melhor? Ou ainda tirar um período sabático? Se para você isso pode parecer um sonho distante, para muitos clientes de Sigrid Guimarães, isso é realidade. Ela não faz mágica. Longe disso. O que ela faz é planejamento financeiro.

Há 17 anos, ela está à frente da Alocc Gestão Patrimonial, que é um family office, que cuida da gestão de patrimônio de centenas de famílias para que o dinheiro perdure por anos. Sob gestão, a Alocc tem cerca de R$ 10,5 bilhões. O serviço é destinado para quem já tem um patrimônio. Ela não revela o valor mínimo para atendimento, mas para investir em fundos qualificados, uma das opções oferecidas neste tipo de serviço, é necessário ter no mínimo R$ 1 milhão, conforme determinado pela CVM.

O atendimento começa com um raio X da vida da pessoa, que vai muito além da carteira de investimentos e do rendimento que ela apresenta. “Eu preciso entender como é a vida dela. Se ela é casada, se tem filhos, como são as relações familiares, o que faz da vida, quanto dinheiro já juntou. Se o patrimônio tem um objetivo. Se a pessoa é empreendedora ou assalariada.”

Ela conta que uma vez atendeu um cliente que, apesar de uma situação financeira bem confortável e um bom patrimônio, gastava como se não houvesse amanhã. “No meio dessa conversa inicial, eu peguei a calculadora e falei que, com o patrimônio que ele tinha, não podia gastar daquele jeito. Fiz a conta e disse que naquele ritmo ele ia gastar o dinheiro em 'x' meses. Ele ainda não era meu cliente, mas virou. Ele disse que voltou porque fui a única pessoa que disse a verdade para ele. Que as outras instituições o tratavam como rei. Ele é rico, mas não seria mais, gastando daquele jeito.”

A orientação neste caso foi reorganizar as finanças para que o dinheiro dure até o final da vida. “Fazer o dinheiro durar até o final da vida assusta. Quando faço palestras, eu sempre questiono a plateia. ‘Se você parasse de trabalhar com 60 anos e vivesse até 100 anos. Seu dinheiro daria para manter seu estilo de vida por mais 40 anos?’ As pessoas não param para pensar nisso.”

A orientação de Sigrid é que a pessoa comece a poupar o quanto antes. Segundo ela, uma pessoa que começou a poupar aos 30 anos e outra aos 50 anos, a mesma quantia, terá cinco vezes mais do que a que começou depois. ‘Ela tem o tempo e a mágica dos juros compostos a favor dela.”

Quem começa a planejar o futuro antes tem um futuro mais tranquilo. Uma das clientes de Sigrid começou o planejamento financeiro na casa dos 20 anos e no ritmo que segue, se aposentará com 50 anos. “Se aposentar não significa necessariamente parar de trabalhar. Ela pode mudar de profissão, viajar ou mundo ou tirar um período sábatico. Ela terá dinheiro para se manter até o final da vida sem precisar trabalhar.”

Pensar no longo prazo e diversificar é a estratégia de investimento da Alocc. O foco é cuidar do patrimônio para que ele atravesse o tempo e supere as crises. A orientação é que o cliente tenha um ‘colchão de liquidez’ de três a cinco anos. “Muita gente se espanta quando falamos isso. Mas a pandemia confirmou que o tempo necessário mesmo que a pessoa precisa ter, para que ela fique confortável para se restabelecer e manter o padrão de vida, caso aconteça algo.”

Da Globo para o mercado financeiro

Sigrid Guimarães é formada em administração pela PUC-Rio, tem MBA em finanças corporativas pelo Ibmec-RJ e é Planejadora Financeira CFP®. Ela começou como estagiária na Tesouraria da holding Globo e ficou por anos trabalhando na empresa. Ela trabalhou na mesa de operações, na área de derivativos e teve contato com a área de Family office da família Marinho. “Foi um aprendizado muito rico.” Participar da gestão da família que controla a Globo despertou o interesse de Sigrid, que foi buscar se especializar no assunto.

Uma das primeiras clientes de Sigrid Guimarães foi a sua irmã, Ingrid Guimarães. A atriz tem uma carreira de sucesso de 35 anos tanto na televisão, como no cinema e teatro. “Minha irmã é atriz e começou a ganhar dinheiro. Ela perguntou o que ela deveria fazer e eu comecei a ajudar de maneira informal. Deu certo. Ela brinca que não sabe explicar o que eu faço. Mas é a minha maior incentivadora.”

Com a estratégia de ajudar a Ingrid deu certo, outras atrizes começaram a pedir ajuda para Sigrid. “Um dia fui almoçar com uma grande amiga, que também é atriz, e ela me incentivou a abrir meu próprio negócio.” Sigrid pediu demissão e convidou uma amiga que trabalha no mercado financeiro para ser sócia junto com ela. “Eu convidei, mas disse que ainda não podia pagar nada. E ela topou.” O diferencial seria cobrar pelo serviço dos clientes. “Eu queria ter isenção total. Não queria estar vinculada a nenhuma instituição para que eu pudesse ter liberdade de oferecer o que fosse melhor para o cliente."