CVC aposta na temporada de cruzeiros com viagens a partir de R$ 3.700

A CVC (CVCB3), maior operadora de turismo do país, está otimista com as vendas da temporada de verão. A aposta da companhia é temporada de cruzeiros, que deve ser a maior década. A projeção da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos que serão ofertados 670 mil leitos, um aumento de 37% na comparação com a temporada anterior, pré-pandemia. A expectativa é temporada deve movimentar R$ 3,3 bilhões e gerar cerca de 43 mil empregos no Brasil.

De olho neste público, a CVC tem investido na comercialização e divulgação dos cruzeiros. Para esta temporada, de 29 de outubro de 2022 a 20 de abril de 2023, as armadoras MSC e Costa terão 8 transatlânticos ao Brasil: MSC Seashore, MSC Seaview, MSC Armonia, MSC Fantasia, Costa Favolosa, Costa Firenze e Costa Fortuna. As embarcações devem realizar 160 roteiros, partindo de Itajaí (SC), Maceió (AL), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Santos (SP), com 486 escalas em 17 destinos.

Esses destinos turísticos são alguns dos principais do país no verão, como as praias dos litorais fluminense (Búzios, Cabo Frio, Ilha Grande e Rio de Janeiro), paulista (Santos e Ilhabela), sulista (Balneário Camboriú, Porto Belo e Itajaí) e nordestino (Salvador, Ilhéus, Maceió), além de países da América do Sul, como Argentina (Buenos Aires) e Uruguai (Punta del Este e Montevidéu).

Além das embarcações de cabotagem, que fazem a navegação entre portos marítimos sem se afastar da costa, 35 navios de longo curso, que partem de destinos internacionais e param no Brasil, também vão percorrer águas nacionais. De acordo com a Clia Brasil, de 7 de outubro de 2022 a 17 de maio de 2023, serão mais de 300 escalas em 45 destinos de 15 estados, incluindo Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

“Conforme divulgamos no nosso último balanço, tivemos na CVC Corp um aumento de 190% nas vendas de cruzeiros no 2º trimestre de 2022 em comparação ao 1º trimestre. No mês de julho, atingimos 95% das vendas de julho de 2019. São resultados que mostram a recuperação do segmento e sinalizam bons ventos para a próxima temporada, para a qual temos excelente expectativa”, afirma Sylvio Ferraz, diretor executivo de Sourcing da CVC Corp.

Cruzeiros temáticos

Uma das apostas da CVC são os cruzeiros temáticos, que estão entre os mais procurados pelos clientes da marca. Os cruzeiros têm shows e apresentações de bandas e cantores famosos, como Luan Santana, Daniel, Xuxa, Zezé di Camargo e Luciano, entre outros. As saídas serão de novembro de 2022 a março de 2023.

Por exemplo, navio Energia na Veia, de 5 a 8 de novembro, terá shows de Roupa Nova, Jota Quest, Frejat, Sidney Magal, Biquíni Cavadão, Guilherme Arantes e Ira. Os valores são a partir de R$ 3.772 por pessoa + taxas. O navio Daniel 40 anos, de 15 a 18 de dezembro, sai a partir de R$ 4.786 por pessoa + taxas e, além do cantor, também terá shows de Fabio Junior, José Augusto, Mauricio Manieri, Zé Neto e Cristiano, entre outros.

Em março, será a vez dos navios do Luan Santana e da Xuxa. O primeiro, de 10 a 13 de março, também terá shows de Zé Neto & Cristiano, Maiara e Maraisa, Gustavo Mioto, Marcos & Belutti, entre outros, e sai a partir de R$ 3.970 por pessoa + taxas. Já o da Xuxa, que será de 24 a 27 de março, terá shows de convidados especiais, exposições, festas temáticas, personagens e outras atrações por a partir de R$ 4.467 por pessoa + taxas.

“É um produto que caiu no gosto dos brasileiros que não abrem mão da estrutura e experiência completas que os navios oferecem. Estamos trabalhando com condições diferenciadas de pagamento nos cruzeiros, com parcelamento em até 10x sem juros nos cartões de crédito e em até 12x sem juros no cartão CVC ou no boleto”, completa Ferraz.