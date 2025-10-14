Credito para reformas: valor de R$ 30 mil não é para todos; veja simulações

O governo do presidente Lula, por meio do Ministério das Cidades, anunciou na última sexta-feira, 10, uma nova linha de crédito para reformas de moradias. Os valores que podem ser acessados são de R$ 5 mil a R$ 30 mil. Mas, nem todos poderão acessar os valores de financiamento mais altos.

O pacote anunciado engloba reformas para quem tem renda bruta mensal de até R$ 9,6 mil. Essas reformas incluem materiais de construção, mão de obra, elaboração de projetos técnicos e serviços de orientação e acompanhamento das obras.

Quem ganha até R$ 3,2 mil estará na Faixa Melhoria 1 e terá uma taxa de juros de 1,17%; quem ganha a partir de R$ 3.200,01 a R$ 9,2 mil, estará na Faixa Melhoria 2 e terá uma taxa de juros de 1,95%. Para calcular as parcelas, cada instituição poderá escolher a modalidade SAC (de parcelas fixas) ou a tabela Price (com juros sobre o saldo devedor que vão diminuindo com o tempo).

Uma pessoa que ganha R$ 3,2 mil poderia, na teoria, solicitar um valor de financiamento de R$ 30 mil. Entretanto, há um limite importante que impede essa faixa de acessar valores mais altos: o teto de 25% que a pessoa pode comprometer da renda bruta.

“É importante ter esse limite para esse novo modelo de crédito, porque às vezes a gente quer reformar, quer fazer muita coisa, valores altos, mas o mês compromete”, diz Raphael Carneiro, planejador financeiro.

Quem ganha R$ 3,2 mil tem um limite de parcela de R$ 800, ou seja, parcelas acima disso não poderão ser liberadas. Na prática, quem ganha este valor não poderá acessar os R$ 30 mil, porque na modalidade SAC, tanto em 24 como em 60 vezes, os valores darão acima de R$ 800: R$ 1.673,05 e R$ 923,05, respectivamente.

Veja abaixo o levantamento feito por Carneiro a pedido da EXAME Invest.

Na tabela Price, parcelar em 24 vezes o valor de R$ 30 mil será inviável: as parcelas dariam R$ 1.440,95.

Até qual valor é possível pedir empréstimo?

Segundo cálculos de Carneiro, na modalidade SAC, em 24 vezes, o limite de financiamento que poderá ser solicitado é de R$ 14,5 mil, com a parcela inicial ficando em R$ 741,80.

Já em 60 vezes, o limite é de R$ 25.500, em que a parcela inicial fica em R$ 795,40. Pela tabela Price, em 24 vezes, o limite é de R$ 16,5 mil, já que a parcela ficaria em R$ 792,52 — todas abaixo dos R$ 800 pré-estabelecidos.