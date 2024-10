Correios faz leilão com itens que não foram entregues; veja como participar

Os Correios irão realizar, nos próximos dias 4 e 5 de novembro, um leilão de objetos deixados nas agências. Tratam-se de itens que, após tentativas frustradas de entrega, não foram reclamados nem pelo remetente, nem pelo destinatário no prazo de 90 dias, conforme estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Produtos e Como Visitar

Serão leiloados 27 lotes de produtos diversos, incluindo itens para casa, veículos, motos, equipamentos e bijuterias. Quem desejar conhecer os produtos pessoalmente, pode agendar uma visita aos Correios por telefone (11) 4313-8087 ou e-mail (spmclirefugo@correios.com.br). As visitas ocorrem na rua Mergenthaler, 592, Vila Leopoldina, em São Paulo, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Para quem está fora da capital paulista, a lista completa dos itens pode ser acessada de forma virtual. O leilão está identificado pelo número 1052752. Os lances iniciais variam de R$ 987,17, para o lote 1 (utensílios para casa), até R$ 129.378,48, para o lote 20, que inclui retroprojetores, máquinas fotográficas, de costura, e equipamentos musicais.

Datas e Lances

As propostas para todos os lotes serão aceitas a partir das 9h do dia 4 de novembro. No mesmo dia, a disputa dos lotes de 1 a 20 ocorrerá às 14h, e, no dia seguinte, os lotes de 21 a 27 estarão disponíveis às 9h. Vencerá o maior lance em cada lote.

Como Conferir os Itens Disponíveis?

Para verificar os itens disponíveis no leilão, acesse a página do Licitações-e. Procure pela seção “Nº Licitação” e insira o número 1052752. Em seguida, clique em “Opções”, na aba superior, e selecione “Consultar lotes”. Após realizar a validação de acesso, será possível visualizar os lotes em documento PDF. O edital com todos os detalhes está disponível na última página da caixa de diálogo inicial.

Quem Pode Participar do Leilão?

Para participar do leilão, é necessário:

Fazer cadastro no site Licitações-e do Banco do Brasil ;

; Obter uma chave de identificação e senha ao concluir o cadastro;

Ao entrar no sistema, formular a proposta com valores iguais ou superiores ao valor mínimo.