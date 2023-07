Copa do Mundo: Receita terá horário especial de atendimento nos dias de jogos do Brasil

A Receita Federal informou que terá um horário especial de atendimento ao público em dias de partidas da seleção brasileira pela Copa do Mundo de Futebol Feminino.

Dessa maneira, nos dias que a seleção jogar às 7h30, o atendimento começa às 11h. Já no dia que a partida começar às 8h, o atendimento será às 12h.

O Brasil estreia no dia 24 de julho, às 8h, com a seleção o Panamá.

Bancos

Os bancos também terão horário especial de atendimento durante os jogos do Brasil na Copa. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), as agências abrirão uma hora mais tarde, nos dias de jogos da seleção brasileira que se iniciarem as 8 horas. Quando os jogos forem realizados mais cedo, sem impacto, portanto, no horário normal de funcionamento das agências bancárias, não haverá necessidade de alteração do expediente.

Horário de atendimento das agências bancárias em dias de jogos

Confira abaixo o horário diferenciado de expediente bancário nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina:

Nos jogos com horário previsto às 8 horas (de Brasília)

Nos Estados com horário igual ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 11h às 17h .

ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das às . Nos Estados com diferença de 1h em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 10h às 16h .

em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das às . Nos Estados com diferença de 2h em relação ao horário de Brasília: das 9h às

em relação ao horário de Brasília: das às Nas agências em Fernando de Noronha (1h antes do horário de Brasília): das 12h às 18h

Mais notícias