Conta de luz em atraso: clientes da EDP podem quitar suas dívidas em até 21 vezes no crédito

A Flexpag, fintech da Serasa Experian, lançou uma campanha para ofertar benefícios para clientes do Espírito Santo da EDP Brasil (ENBR3), empresa de energia elétrica. Com a iniciativa, quem estiver negativado pode pagar as contas de luz atrasadas em até 21 parcelas no cartão de crédito.

A campanha, chamada “Serasa na Estrada”, se trata de um serviço itinerante, que oferece atendimento presencial e gratuito para a renegociação de dívidas. Segundo a empresa, mais de 1 milhão de pessoas no Espírito Santo estão endividadas.

Como participar?

O caminhão está estacionado na na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória (ES) e atende das 9h às 18h nesta sexta, 22, e das 9h às 13h no sábado, 23.

Durante o atendimento, as pessoas poderão consultar seus débitos de contas de luz e pagar imediatamente direto no sistema da Flexpag.

Além do parcelamento em até 21 vezes no crédito, também estão disponíveis para o consumidor a opção com o cartão Bolsa Família (antigo Auxílio Brasil).