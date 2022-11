Conta de luz atrasada? Neoenergia dará desconto de 25% na Black Friday

Os clientes das distribuidoras do Grupo Neoenergia que estão com contas em atraso poderão ter descontos de até 25% para quitar seus débitos. A medida faz parte da promoção de Black Friday, válida entre os dias 23 e 29 de novembro. A medida é uma iniciativa da Flexpag em parceria com a Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pern​ambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) e Neoenergia Brasília (DF).

A ação abrangerá os clientes residenciais, comerciais e rurais das cinco concessionárias. A campanha oferece descontos de 25% sobre o valor das faturas com vencimento superior a 360 dias. Além disso, a condição especial permite taxa reduzida e parcelamento no cartão de crédito em até 21 vezes.

O cliente que se enquadrar nas condições de vencimento, também pode optar pela modalidade de pagamento via Pix, que o desconto também será aplicado.

“A ação é a oportunidade para o consumidor ficar com as contas no azul. Nossa parceria com a Neonergia visa oferecer soluções inovadoras e facilitar as formas de pagamento das contas para os clientes que estão com dificuldades no orçamento doméstico e torná-los adimplentes” explica Aristeu Chaves Neto, sócio e diretor comercial da Flexpag.

Os clientes interessados podem acessar o Portal de Negociação disponível nas agência virtuais de cada distribuidora – Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Brasília (DF), Neoenergia Cosern (RN) e Neoenergia Elektro (SP/MS) –, clicar no link “negociação de dívidas" e realizar todo o processo.

O cliente buscará a opção pagamento com cartão e fará login na plataforma da Flexpag, selecionando as faturas para pagamento e a forma mais adequada para aproveitar as condições especiais.