Consumo de energia pode subir durante o inverno. Veja como economizar

Com a diminuição das temperaturas e o início do inverno, alguns brasileiros mudam seus hábitos de consumo elétrico para lidar com as baixas temperaturas. Banhos mais demorados e aquecedores ligados por mais tempo são exemplos de mudanças de hábitos dessa época. Porém, o uso de equipamentos como esse aumenta o consumo de energia.

“É preciso estar atento ao uso correto e eficiente de eletrodomésticos nesta época do ano, principalmente, com o chuveiro elétrico e aquecedores que consomem mais energia”, comenta André Oswaldo dos Santos, diretor de mercado da Enel Distribuição São Paulo.

Pensando nisso, a Enel compartilha dicas para os consumidores se aquecerem no inferno de maneira mais consciente:

Aquecedores

O gasto com aquecedores pode chegar a 1/3 do gasto doméstico com eletricidade. A dica é não deixar o aquecedor ligado por períodos muitos longos e priorizar o uso quando estiver no ambiente.

Chuveiros elétricos

O recomendado é ficar o mínimo possível no banho. É uma tarefa díficil porém tem embasamento, visto que os chuveiros, geralmente, têm potência de 5.500W. Por esse motivo, um banho de 15 minutos por dia, por pessoa, para uma família de quatro pessoas, equivale ao consumo de energia de mais de 400 lâmpadas LED de 13W ligadas por uma hora. Assim, somente o chuveiro soma R$ 100 na conta de energia.

Outra dica importante é utilizar o chuveiro elétrico no modo morno ou verão, assim serão economizados 30% de energia, que corresponde a 30 reais. Tente priorizar o banho para os momentos mais quentes do dia.

Geladeiras

Evite abrir a geladeira desnecessariamente e verifique se a borracha de vedação da porta está realmente vedando o equipamento. Outra dica importante é evitar usar a parte traseira do equipamente para secar roupas. No frio, reduza a potência do resfriamento já que o ambiente externo está mais frio.

Iluminação

Aproveite a luz do dia como uma maneira de iluminação natural. Ao pintar a casa, cores claras podem ajudar com a sensação de luminosidade no ambiente. A terceira dica é trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LED, pois elas consomem 60% a 60% menos energia.

Máquinas de lavar e secar

É importante utilizar a máquina em capacidade máxima para economizar. Nas máquinas de lavar, se atente a quantidade de sabão para evitar repetir o enxágue. Para máquinas com função de água aquecida, a Enel recomenda não utilizar o recurso.

Já sobre as secadoras, é interessante utilizar apenas quando for estritamente necessário e priorizar também a capacidade máxima no equipamento.

TV e eletrônicos

Evite deixar a TV ligada quando ninguém está assisitindo, programe o desligamento automático antes de dormir. Em caso de uso de computadores, desligue o aparelho sempre que ficar mais de 2h sem utilização, e programe o monitor para desligar a partir de 15 minutos de inatividade. Detalhes como esse auxiliam na economia.

Calcule o consumo de energia

Para os consumidores que tiverem interesse em calcular o consumo elétrico, a Enel disponibiliza um simulador online onde é possível calcular a quantidade de energia que é consumida por cômodo da casa. E assim, descobrir quais hábitos domésticos são os vilões da economia. Para saber mais, basta clicar aqui.