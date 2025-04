Consignado CLT: empréstimo passa a ser oferecido por bancos a partir desta sexta

A partir desta sexta-feira, 26, trabalhadores com carteira assinada poderão contratar o novo consignado privado também pelos canais digitais dos bancos habilitados. A medida marca um novo passo no Crédito do Trabalhador, programa do governo federal que tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito com taxas mais baixas e menos burocracia.

Até então, a contratação do consignado estava restrita ao aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital). Com a ampliação para os canais bancários, espera-se uma maior adesão ao crédito, permitindo que os trabalhadores simulem propostas, comparem condições e fechem contratos diretamente pelos sites ou aplicativos das instituições financeiras.

O trabalhador poderá acessar ofertas em até 24 horas após autorizar o compartilhamento de dados com os bancos. O pagamento das parcelas será descontado diretamente na folha de pagamento, por meio do sistema eSocial.

Desde o lançamento do programa, em 21 de março, mais de R$ 7 bilhões já foram liberados em empréstimos para trabalhadores formais, de acordo com o governo federal. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) projeta que cerca de 19 milhões de pessoas poderão aderir ao novo consignado nos próximos anos, movimentando mais de R$ 120 bilhões.

Como funciona o Crédito do Trabalhador

O crédito está disponível para trabalhadores formais, MEIs, trabalhadores domésticos e rurais. A margem consignável é de até 35% do salário para o pagamento das parcelas do empréstimo. Em caso de demissão, o saldo restante pode ser descontado das verbas rescisórias, e o trabalhador pode usar até 10% do saldo do FGTS e 100% da multa rescisória como garantia.

Etapas para contratar:

Acesse o app da Carteira de Trabalho Digital ou os canais digitais dos bancos participantes.

Autorize o compartilhamento de dados com as instituições financeiras.

Aguarde as ofertas em até 24 horas.

Compare taxas e condições.

Contrate a melhor opção diretamente pela plataforma escolhida.

O governo espera que essa ampliação do acesso ao crédito traga mais flexibilidade e segurança para os trabalhadores, além de estimular o consumo e o crescimento econômico.