Consignado CLT: Banco do Brasil lidera ranking de empréstimos; confira a lista completa

Com um pouco mais de um mês de funcionamento, o Crédito do Trabalhador atingiu a marca de R$10,5 bilhões de empréstimos consignados aprovados para 1,8 milhão de trabalhadores com carteira assinada no Brasil. Desse montante, 28% foi arrecadado pelo Banco do Brasil, que lidera o ranking instituições financeiras que mais realizaram contratos de consignados CLT.

O programa conta com 35 instituições financeiras executando a linha, nas mais de 70 instituições já habilitadas. A migração de dívidas antigas, consignados ou CDC, para o crédito consignado CLT iniciou no dia 25 de abril. A troca de dívida resultou no aumento de R$ 2 bilhões o valor total de empréstimos liberados em apenas 11 dias. A média dos empréstimos da linha alcança R$ 5.434,62 por contrato, com uma prestação média de R$ 327,28 num prazo de 17 meses.

Confira a lista completa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE):

Banco do Brasil – 2,9 bilhões Parati CFI S.A – 1,5 bilhões Facta Financeira – 1,2 bilhões Picpay Bank – 1,1 bilhões Caixa Federal – 1 bilhão Banco PAN – 766,3 milhões Banco Inter – 430 milhões Banco Agibank – 307,2 milhões Banco Itaú – 293,6 milhões Banco Ribeirão Preto – 251,5 milhões

Veja os estados com maiores volumes de recursos contratados:

São Paulo - R$ 2,6 bi Rio de Janeiro - R$ 835,8 milhões Minas Gerais - R$ 853,3milhões, Paraná - R$ 681,4 milhões Rio Grande do Sul - R$ 677,1 milhões.

O que é o consignado CLT?

O Crédito Trabalhador é uma nova modalidade de empréstimo consignado voltada para profissionais do setor privado com carteira assinada. O objetivo do programa é oferecer uma linha de crédito com juros uma linha de crédito com juros mais baixos, facilidade de contratação e desconto direto na folha de pagamento, semelhante ao consignado tradicional disponível para aposentados e servidores públicos. Veja como simular o consignado para CLT.

Quando o trabalhador vai ter acesso ao consignado CLT?

O trabalhador poderá migrar a sua dívida do crédito do trabalhador para outro banco que oferece taxas de juros mais vantajosas a partir do dia 16 de maio com a portabilidade.

Passo a passo consignado para CLT

Para ajudar quem deseja solicitar o Crédito Trabalhador, listamos um passo a passo para simular o consignado para CLT. Confira: