Conheça o novo lançamento do BTG Pactual: Crédito por Investimentos

O Crédito por Investimentos, disponível no app BTG Pactual Banking, oferece uma solução inovadora para quem busca condições vantajosas de crédito sem precisar se descapitalizar. Esta novidade é especialmente atrativa para investidores que desejam manter seus investimentos rendendo enquanto acessam crédito rápido e com taxas competitivas.

Com uma contratação 100% digital e rápida, o Crédito por Investimentos é uma opção prática para clientes que têm pelo menos R$ 30 mil aplicados em ativos elegíveis pelo banco, que serão utilizados como lastro para a contratação do crédito. Vamos entender melhor como esse novo produto funciona e quais são seus principais benefícios.

O que é Crédito por Investimentos?

O Crédito por Investimentos é uma linha de crédito pré-aprovada, calculada de acordo com os investimentos que os clientes possuem no BTG Pactual. Essa opção é ideal para quem precisa de liquidez imediata, mas não quer resgatar seus investimentos e perder sua rentabilidade.

Clientes com pelo menos R$ 30 mil investidos em ativos de renda fixa elegíveis são aptos para essa modalidade. O limite de crédito pode variar, com taxas de juros a partir de 1,49% ao mês e pagamento em até 36 parcelas. Por fim, há uma carência de até 30 dias para o primeiro pagamento, proporcionando mais flexibilidade financeira.

Benefícios do Crédito por Investimentos

O Crédito por Investimentos oferece uma série de vantagens para os clientes do BTG Pactual, tornando-se uma solução financeira atrativa e conveniente.

Créditos mais elevados

Dependendo do valor investido e dos produtos aplicados, os clientes podem atingir limites de crédito mais altos, dado que seu limite está diretamente atrelado ao montante investido no banco, bem como os ativos que compõe sua carteira de investimentos. Isso proporciona maior poder de compra e flexibilidade financeira.

Taxas competitivas

Com taxas a partir de 1,49% ao mês, essa modalidade oferece condições muito mais favoráveis do que outras opções de crédito no mercado.

Confira o crédito por investimentos do BTG Pactual e aproveite as condições exclusivas

Manutenção de investimentos

Uma das principais vantagens do Crédito por Investimentos é que os clientes não precisam resgatar suas aplicações financeiras. Isso significa que seus investimentos continuam rendendo, mesmo enquanto utilizam o crédito obtido.

Flexibilidade na realocação de ativos

Os clientes podem alocar seus investimentos dentro dos parâmetros de risco estabelecidos pelo banco, sem perder o crédito contratado. Por exemplo, é possível vender um CDB para comprar outro produto da mesma categoria, ou demais ativos com o mesmo nível de garantia, mantendo a flexibilidade e a segurança dos investimentos.

Como funciona o Crédito por Investimentos

O crédito por investimentos do BTG Pactual é uma solução financeira inovadora que permite aos clientes utilizarem seus investimentos para acessar um crédito com melhores condições. Isso possibilita acessar quantias significativas sem a necessidade de resgatar seus ativos, mantendo assim a rentabilidade dos investimentos. O processo é simples e totalmente digital, proporcionando conveniência e rapidez na contratação.

Elegibilidade e requisitos

Para ser elegível ao crédito por investimentos, o cliente deve atender a alguns requisitos básicos. Confira abaixo os critérios necessários:

Pelo menos R$ 30 mil investidos em ativos elegíveis.

Passar por uma análise de crédito e avaliação da carteira de investimentos.

Possuir o produto Invest Flex habilitado em sua Conta Investimentos.

Limites de crédito disponíveis

Os limites de crédito disponíveis variam conforme o volume de investimentos e a análise da carteira do cliente. Os valores oferecidos permitem flexibilidade para diferentes necessidades financeiras. As taxas de juros começam em 1,49% ao mês, tornando essa modalidade uma opção atraente para quem busca crédito com condições vantajosas.

Processo de contratação 100% digital

A contratação do crédito por investimentos é totalmente digital, facilitando o acesso e a conveniência para o cliente. Veja abaixo o passo a passo para solicitar o crédito pelo app BTG Pactual Banking:

Acesse o app BTG Pactual Banking com seus dados de login. No menu principal, selecione a opção "Crédito". Escolha a opção "Crédito por Investimentos" e clique em "Simular". Informe o valor desejado e verifique as condições oferecidas. Confirme a solicitação e envie para análise. Após aprovação, o crédito será liberado diretamente na sua conta.

Comparação com outros produtos de crédito

O crédito por investimentos do BTG Pactual oferece vantagens significativas quando comparado a outros produtos de crédito disponíveis no mercado. Abaixo, destacamos as principais diferenças e benefícios.

Vantagens em relação ao crédito pessoal tradicional

O crédito por investimentos apresenta várias vantagens em relação ao crédito pessoal tradicional. A principal é a possibilidade de obter taxas de juros mais baixas devido à utilização dos investimentos como garantia para melhores condições.

Se isso não bastasse, o limite de crédito pode ser mais alto, dependendo do valor investido, e sem a necessidade de resgatar os ativos, mantendo seus investimentos rendendo.

Comparação com empréstimos convencionais

Comparado aos empréstimos convencionais, o crédito por investimentos oferece condições mais atraentes e flexibilidade. Empréstimos pessoais geralmente têm taxas de juros mais altas e exigem comprovação de renda, enquanto o crédito por investimentos utiliza os ativos do cliente para melhores condições, resultando em taxas menores e um processo de contratação mais ágil e simplificado.

O que deixa tudo ainda mais fácil é que não há necessidade de movimentar os investimentos, permitindo que o cliente mantenha sua estratégia de investimentos.

Devo contratar o Crédito por Investimentos?

Contratar o crédito por investimentos do BTG Pactual pode ser uma excelente escolha para investidores que buscam acesso rápido a capital sem comprometer a rentabilidade de seus investimentos. Com taxas competitivas a partir de 1,49% ao mês, limites de crédito elevados e a flexibilidade para realocar seus investimentos, essa modalidade oferece vantagens significativas em relação aos produtos de crédito tradicionais.

Além disso, a contratação 100% digital garante praticidade e conveniência, permitindo que você obtenha o crédito necessário de forma rápida e segura diretamente pelo app BTG Pactual Banking.

Conheça o crédito por investimentos do BTG Pactual e aproveite as condições exclusivas que valorizam seu patrimônio. Não deixe de explorar essa oportunidade para potencializar suas finanças sem abrir mão de seus investimentos.

Acesse o app BTG Pactual Banking e simule agora mesmo o seu crédito por investimentos.