Como Verificar a Aprovação do seu Benefício do INSS em 2024?

Entenda como acompanhar o status da aprovação do seu benefício do INSS em 2024 de maneira prática e sem a necessidade de deslocamentos ou burocracias presenciais.

Como Verificar a Aprovação do seu Benefício do INSS?

Para verificar se o seu benefício do INSS foi aprovado em 2024, não é necessário comparecer pessoalmente a uma agência. Basta acessar o aplicativo "Meu INSS" com os mesmos dados de login e senha utilizados ao fazer a solicitação e selecionar a opção "Consultar Pedidos".

Você também pode verificar o status do seu requerimento e obter informações sobre o processo ligando para o telefone 135, disponível de segunda a sábado das 7h às 22h. Certifique-se de ter documentos pessoais, como o CPF, em mãos para facilitar a identificação ao utilizar esses canais de atendimento.

Independentemente do método escolhido, é crucial seguir as orientações fornecidas pelo INSS e estar atento a possíveis alterações na legislação ou nos procedimentos do Instituto.

Como Obter o Número do Benefício do INSS por Telefone?

Para descobrir o número do seu benefício do INSS através do telefone, uma das opções é entrar em contato com a central de atendimento do INSS pelo número 135. O serviço de atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília). Ao fazer a ligação, será necessário fornecer apenas o número do seu CPF.