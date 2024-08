Como manter a vida social quando o orçamento está apertado? Veja 4 dicas

Uma pesquisa realizada pela fintech americana Self Financial revelou que 56% dos americanos estão recusando convites sociais para economizar, o que resulta em uma economia média de quase US$ 1000 (R$ 5.650) por ano. As informações são da CNBC.

O aumento dos preços pós-pandemia, como o acréscimo de 4,1% nas refeições em restaurantes e de 2,1% nas bebidas, segundo dados do Bureau of Labor Statistics dos EUA, tem levado muitos a reconsiderar suas prioridades de gastos.

Mesmo os dados abordando o contexto dos Estados Unidos, é possível ver semelhança entre a postura adotada por esses americanos e pelo brasileiros na hora de economizar diante da pressão financeira.

Embora a economia gerada por dizer "não" a saídas frequentes possa aliviar as finanças, ela também pode gerar sentimentos de exclusão e ciúmes, especialmente quando se vê amigos se divertindo nas redes sociais. Além disso, estudos comprovam que manter relacionamentos de qualidade é crucial para a felicidade e até mesmo para a longevidade.

1. Decida em quais relacionamentos investir

Para aqueles que desejam manter suas amizades sem comprometer o orçamento, uma das estratégias mais eficazes é decidir quais relacionamentos realmente valem o investimento financeiro e emocional.

Nem todas as amizades requerem encontros caros; por isso, é importante avaliar com quem você deseja gastar tempo e dinheiro, levando em consideração o valor que essas relações trazem para sua vida. Essa análise pode ajudar a priorizar amizades que realmente importam e que contribuem para o seu bem-estar.

2. Seja transparente sobre a necessidade de economizar

Além de identificar os relacionamentos mais importantes, é essencial ser transparente com amigos sobre a necessidade de economizar.

Muitas vezes, recusamos convites sem explicar o motivo, o que pode gerar mal-entendidos. Ao comunicar claramente que você está focado em economizar ou em atingir uma meta financeira, seus amigos podem ser mais compreensivos e até mesmo adaptar as atividades para que se encaixem no seu orçamento. Isso evita que você se sinta pressionado a gastar mais do que pode ou deseja, ao mesmo tempo em que mantém os laços de amizade.

3. Planeje atividades com antecedência

Outra estratégia eficaz é planejar atividades sociais de baixo custo. Em vez de sair para jantar ou para um happy hour, que podem ser caros, considere organizar encontros em casa, como noites de jogos, jantares caseiros ou até mesmo uma caminhada em um parque. Essas atividades não só ajudam a economizar, como também oferecem uma oportunidade de criar memórias significativas sem a pressão de gastar dinheiro. Essa abordagem pode até fortalecer os laços de amizade, já que permite uma interação mais autêntica e pessoal.

4. Reserve um fundo para dizer “sim” espontaneamente

Por fim, é importante criar um "fundo do sim espontâneo", uma reserva financeira destinada a cobrir custos de eventos sociais que surgem inesperadamente, mas que você realmente deseja participar. Esse fundo pode ser pequeno, mas serve para garantir que você possa dizer "sim" a convites importantes sem comprometer o orçamento planejado. Dessa forma, você consegue participar de momentos especiais com amigos e familiares, mantendo o equilíbrio entre vida social e finanças.