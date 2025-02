Como ativar o Pix por aproximação no seu celular; veja passo a passo

A partir desta sexta-feira, 28, véspera do fim de semana de Carnaval, data em que as transações com Pix devem aumentar consideravelmente, o Banco Central (BC) vai liberar pagamentos utilizando o Pix por aproximação. Com o sistema, os consumidores vão poder realizar pagamentos com o celular, como fazem com cartões, usando o sistema de pagamentos instantâneos do BC.

Como vai funcionar o Pix por aproximação?

Agora, será possível incluir o Pix em carteiras digitais nos celulares e pagar as compras encostando o aparelho nas maquininhas, como já ocorre no débito e no crédito. Nos pagamentos pela internet, a finalização das compras com o Pix dependerá de apenas um clique, sem precisar captar o QRCode ou usar o Pix Copia e Cola e ir até o aplicativo do banco para cada operação. Tudo será feito dentro do site da empresa que está vendendo o produto ou serviço.

A funcionalidade ficará disponível a partir do Google Pay, solução de iniciação de pagamentos que agrega os recursos de instituições financeiras e os disponibiliza no momento da compra, seja virtual ou física. Para operar, o sistema precisa estar funcionando nas maquininhas.

Inicialmente, a carteira digital do Google é a única que oferece suporte ao Pix por aproximação. Para que o usuário use a opção de aproximar, o lojista terá que optar, na maquininha, pela opção de pagamento por Pix. O código QR vai aparecer na tela da máquina. O consumidor então terá que ativar o Google Pay, que irá fornecer as opções de bancos cadastrados pelo usuário.

A expansão da funcionalidade depende tanto da disponibilização pelos bancos, como da ativação do recurso para empresas por trás das "maquininhas". Todo o mercado, no entanto, terá que habilitar o sistema até o prazo estabelecido pelo BC, que era fevereiro deste ano.

Como ativar o Pix por aproximação no celular?

Para habilitar o Pix por aproximação na Carteira do Google, o usuário deve primeiro vincular sua conta bancária à plataforma;

Com o aplicativo aberto, selecione a opção “Adicionar à Carteira” e escolha “Pix”;

Para garantir a segurança, será necessário passar por um processo de verificação de identidade;

Em seguida, selecione a instituição financeira desejada e faça login;

Durante esse processo, algumas informações solicitadas pelo aplicativo deverão ser fornecidas para concluir a vinculação;