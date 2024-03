Com lances a partir de R$ 1,5 mil, leilão de ministério tem obras de arte e bolsas de grifes

Bolsas de grife como Dior, Prada e Chanel, obras de arte de artistas como Cícero Dias, Carlos Scliar e Heitor dos Prazeres e joias de marcas Cartier e Bulgari.

Mais de 100 itens de luxo apreendidos na operação "Voto Vendido", da Polícia Federal, serão leiloados pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública eletronicamente, por meio do site do Leiloeiro Público Oficial Renato Guedes. O leilão eletrônico começou em 26 de março e vai até 17 de abril.

Os lances mínimos partem de R$ 1,5 mil, por uma bolsa Louis Vuitton, e chegam a R$ 363.426,75, no leilão de uma pintura assinada por Cícero Dias. Os interessados pelos artigos poderão examiná-los, de acordo com as orientações previstas no edital.

São ao todo 79 bolsas de grife, 16 obras de arte e sete joias com diamantes. Entre as joias, estão um relógio Cartier cravejado de diamantes, com lance inicial de R$ 45 mil e um par de brincos de ouro branco com 80 diamantes, que parte de R$ 138.267,70.