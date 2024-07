Cinco hábitos comuns entre os milionários segundo este planejador financeiro

Manter e aumentar uma fortuna não é apenas uma questão de sorte ou de altos salários. De acordo com o planejador financeiro Patrick Rush, que trabalha com clientes milionários, muitas pessoas ricas compartilham hábitos de finanças semelhantes que ajudam a garantir sua estabilidade e crescimento a longo prazo. Rush destaca cinco abordagens que ele frequentemente observa em seus clientes de alto patrimônio e que podem servir como lições valiosas para qualquer pessoa interessada em melhorar sua saúde financeira.

De acordo com a Business Insider, essas estratégias vão desde um planejamento financeiro sólido até a redução eficaz de impostos e doações de caridade. Cada uma dessas práticas não apenas protege a riqueza acumulada, mas também facilita seu crescimento contínuo. Com essas táticas, os ricos conseguem manter seu padrão de vida, preparar-se para a aposentadoria e, ao mesmo tempo, cumprir suas responsabilidades fiscais de maneira eficiente.

1. Planejamento financeiro sólido

Pessoas ricas sempre têm um plano financeiro abrangente e o seguem rigorosamente. Este plano não abrange apenas como gastar e poupar, mas também envolve detalhes sobre orçamento familiar, despesas, seguros, planejamento patrimonial e objetivos de legado, seja para membros da família ou organizações de caridade. "É crucial ter ajuda profissional para elaborar esse plano e seguir os passos necessários para cumpri-lo", afirma Rush.

2. Investimento a longo prazo

Ao contrário do que muitos podem pensar, a maioria dos ricos não fica obcecada por negociar ações ou tentar prever o mercado. Rush incentiva seus clientes a adotarem uma visão de longo prazo para os investimentos, focando em comprar ações e mantê-las, aproveitando o poder do mercado ao longo do tempo. "O processo de investimento não é ativo, mas sim uma questão de paciência", explica Rush. Essa abordagem diminui a ansiedade e aumenta a probabilidade de sucesso financeiro a longo prazo.

3. Planejamento exagerado para a aposentadoria

Os ricos tendem a planejar excessivamente para a aposentadoria, garantindo que possam manter seu padrão de vida mesmo após parar de trabalhar. Rush utiliza a expectativa de vida até os 96 anos para seus clientes, já que há uma chance significativa de pelo menos um membro de um casal saudável viver até essa idade. Esse planejamento excessivo ajuda a evitar que eles fiquem sem dinheiro em uma fase crucial da vida.

4. Redução de impostos

Uma parte importante do planejamento financeiro dos ricos envolve estratégias para reduzir o pagamento de impostos. Eles aproveitam incentivos fiscais e deduções para minimizar a quantia de impostos devidos, tanto no presente quanto no futuro, após a aposentadoria. Reduzir os impostos é essencial para manter mais dinheiro ao longo do tempo e é um aspecto considerado em cada etapa do plano financeiro.

5. Doações de caridade

Além de ajudar a comunidade, a doação de caridade também traz benefícios fiscais. As doações podem ser feitas em várias formas, como dinheiro, ações ou distribuições de IRAs após uma certa idade. "Doar reduz a renda tributável total, o que pode diminuir os impostos sobre a renda e até os prêmios do Medicare na aposentadoria", explica Rush. Assim, a caridade cumpre um duplo propósito: apoiar causas importantes e proporcionar benefícios financeiros.