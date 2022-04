Cesta básica a R$ 760: como aumentar a renda para driblar a inflação

Se antes ir ao mercado era motivo de alegria, hoje tem deixado o brasileiro angustiado. Com a inflação na casa dos dois dígitos, o preço de alimentos e produtos básicos teve aumentos que ultrapassaram os 100%. O quilo da cenoura chegou aos R$ 10 em São Paulo; o do tomate, aos R$ 15.

De acordo com dados divulgados pela Dieese nesta semana, a cesta básica mais cara é a de São Paulo (R$ 761,19), depois a do Rio de Janeiro (R$ 750,71) e de Florianópolis (R$ 745,47). Já os menores valores foram encontrados no Nordeste, nas cidades de Aracaju (R$ 524,99), Salvador (R$ 560,39) e Recife (R$ 561,57).

Veja algumas formas de driblar a inflação e conseguir uma renda extra mensal

Enquanto isso, a renda média da população caiu e atingiu a mínima histórica nas regiões metropolitanas, chegando aos R$ 1378. Os dados foram levantados em um estudo feito por pesquisadores da PUC-RS, do Observatório das Metrópoles e da Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina (RedODSAL), com base em números do IBGE.

Nesse cenário, as famílias de baixa renda são as mais afetadas, e o preço da cesta básica de alimentos compromete quase 60% (58,57%) do salário médio recebido. Para suprir as necessidades básicas dos cidadãos, o Dieese calcula que o salário mínimo ideal no mês de março deveria ter sido de R$ 6.394,76 em março. Ou seja, 5,28 vezes o valor vigente de R$ 1.212.

Os números são preocupantes e mostram que a renda mensal dos brasileiros não é o suficiente para necessidades básicas. A saída encontrada por muitos são os famosos “bicos”. Não à toa, 60% dos trabalhadores formais fazem algum trabalho extra para conseguir um aumento na renda, segundo uma pesquisa da BARE International.

Na tentativa de ajudar as pessoas a conseguirem uma renda mensal a mais para ao menos amenizar os impactos da inflação, a EXAME separou 30 formas de conseguir uma renda extra, com dicas que vão de prestação de serviços a vendas online. Confira algumas a seguir:

Teste aplicativos ou sites

A sugestão inicial pode parecer estranha, mas realmente existe e é uma maneira prática de ganhar um dinheiro extra. Algumas empresas pagam para que usuários testem suas plataformas e aplicativos antes do lançamento oficial. O objetivo é encontrar erros e apontar melhorias na experiência do consumidor. Quem se cadastra para servir de "cobaia" precisa dar um feedback sobre a plataforma antes que ela chegue ao mercado. Saiba mais.

Responda pesquisas online

Assim como testar aplicativos, responder pesquisas online pode render uma renda extra a quem se interessar. Pesquisas são a base de quase todos os lançamentos de empresas e institutos, e o mercado as considera muito valiosas. Por isso, muitas instituições pagam pelas respostas de voluntários. Você pode avaliar anúncios, participar de entrevistas individuais ou até mesmo grupos de estudo que fornecerão dados para ajustes em produtos e serviços. Saiba mais.

Ofereça serviços de pet-sitter

Se você gosta de animais, atuar como pet-sitter pode ser uma opção boa para conseguir uma renda extra. Para isso, é necessário se disponibilizar para passear ou cuidar deles por um período. O trabalho de cuidador de animais já é comum em muitas regiões do país e procurado por quem viaja ou não tem tempo de passear com o cachorro. Saiba mais.

Faça e venda doces

Vender comida é uma atividade lucrativa há muito tempo. Se existe uma área que nunca deixa de ter demanda, é a gastronomia. Principalmente doces, que têm uma produção mais fácil e, geralmente, têm um prazo maior de validade. Uma boa dica é começar também pelos conhecidos, e oferecer uma degustação para as pessoas conhecerem o produto e comprarem com certeza. Saiba mais.

Crie sites ou blogs

Para quem tem mais familiaridade com tecnologias, criar sites e blogs é outra maneira de conseguir aumentar a renda. Com o mundo cada vez mais digital, praticamente toda empresa, negócio e serviço quer ter um espaço na internet. Uma das principais plataformas para a presença digital são os sites ou blogs.

Se você sabe criar páginas na web, pode oferecer este serviço e conseguir um dinheiro extra. Além disso, hoje em dia existem diversas plataformas que facilitam a criação de uma página na internet, e também vários cursos, workshops e tutoriais ensinando como usá-las. Saiba mais.

Ofereça serviços de estética e beleza a domicílio

O mercado de beleza e estética é extenso no Brasil e está presente em todas as diferentes faixas sociais. Oferecer serviços como o de manicure, massagistas, maquiadores e cabeleireiros pode ser uma forma de conseguir uma renda extra.

Para alavancar os ganhos com a oferta de serviços de estética, uma boa opção é ofertar estes serviços a domicílio, o que retira a necessidade de um local próprio, que pode incluir custos de aluguel, água, luz, telefone e internet. O serviço pode começar com conhecidos, vizinhos e amigos, e a divulgação na internet ajuda a expandir a área de atuação. Saiba mais.

