Certificação CFP: 4 dicas para garantir a sua aprovação na próxima prova

Se você está buscando formas de se destacar no mercado financeiro, a certificação CFP, com certeza, é a melhor solução. Afinal, ela é reconhecida internacionalmente e apenas um pouco mais de 7 mil pessoas a possuem no Brasil. Além de se destacar no mercado, ser um planejador financeiro certificado também garante remunerações na faixa de R$10 mil a R$20 mil ao mês.

Gerida pela Financial Planning Standards Board (FPSB), a certificação CFP está presente em 26 países, incluindo o Brasil. E, ainda que por aqui a licença não seja obrigatória, o número de empresas que exigem o certificado ao contratar novos profissionais cresce cada vez mais.

No entanto, conquistar o tão sonhado certificado pode ser muito desafiador. Com uma prova longa, complexa e super específica, muitas pessoas se frustram quando recebem os seus resultados de desempenho.

Para que este não seja o seu caso, preparamos 4 dicas que garantirão a sua aprovação na próxima prova. Confira:

1. Conheça a prova de certificação CFP

A ansiedade e o medo surgem, principalmente, quando você está diante de algo novo. Por isso, é essencial que você conheça a prova do CFP. Hoje, o exame de certificação é composto por 140 questões de múltipla escolha, divididas em 6 módulos. A prova pode ser realizada em 1 dia, com duração máxima de 7h e 5min, ou em módulos, ao longo de 24 meses.

Vale lembrar que o sistema de pontuação é feito com base nos módulos, precisando o concorrente acertar, pelo menos, 70% das questões em cada um dos 6 módulos. São eles:

Planejamento financeiro (entre 53 e 64 questões); Gestão de ativos e investimentos (entre 21 e 27 questões); Planejamento de aposentadoria (entre 13 e 18 questões); Gestão de riscos e seguros (entre 13 e 18 questões); Planejamento fiscal (entre 11 e 17 questões); Planejamento sucessório (entre 10 e 15 questões).

O preço da certificação CFP é cerca de R$ 1.300 para a prova em um dia, ou R$ 350 por módulo. E por esse valor ser um pouco alto para realizar a prova diversas vezes, é importante que você já esteja muito bem preparado na sua primeira tentativa.

2. Monte um cronograma para organizar os estudos

Não pense que será fácil passar por todos esses conteúdos 1 semana antes da prova. Na verdade, a certificação CFP exige organização e disciplina nos estudos. Ou seja, que você se comprometa a estudar por, pelo menos, 1h por dia, todos os dias.

Além disso, é importante que você saiba exatamente qual conteúdo e quais questões vai estudar naquela sessão de estudo para que não haja espaço para desculpas ou procrastinação. Aliás, não queira tirar o atraso logo nos primeiros dias de estudo. O excesso de horas de estudo pode te deixar cansado, frustrado e desmotivado para continuar estudando. Lembre-se: mais importante do que ir rápido, é não parar.

Outra dica importante é se organizar para estudar por mais horas os módulos que possuem mais questões na prova, como o de planejamento financeiro e gestão de ativos e investimentos.

3. Resolva questões de provas passadas

Quando se tratam de certificações, como o CFP ou CEA, investir muitas horas na teoria pode não ser a melhor escolha. Por ser uma prova complexa e extensa, quanto mais você estiver familiarizado com o tipo de questão, a forma como as questões são estruturadas e os assuntos abordados, mais fácil será de resolvê-la.

Por isso, aproveite as sessões de estudo para resolver questões de provas passadas. Ao longo desse processo, aproveite também para cronometrar o tempo de resolução para cada questão e analisar se algum módulo tem sido mais demorado ou desafiador para você.

Com essas informações, você consegue medir, na prática, como está sendo o seu desempenho e evitar que a hora da prova seja uma completa surpresa - aumentando a sua autoconfiança e diminuindo a ansiedade.

4. Encurte o seu caminho investindo em um curso preparatório

Por mais que este passo a passo já seja um ótimo começo para os seus estudos, passar por tudo isso sozinho pode ser mais difícil do que você imagina. Afinal, conciliar os estudos para uma certificação complexa, como o CFP, com família, trabalho e lazer exige muita organização.

