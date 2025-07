Carros com IPI reduzido têm descontos de até R$ 13 mil; veja lista

O governo federal lançou o programa Carro Sustentável, que zera o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos zero quilômetro fabricados no Brasil e que atendem a critérios de sustentabilidade e eficiência energética.

A medida tem como objetivo incentivar a produção e venda de carros mais econômicos e menos poluentes, além de oferecer um desconto significativo no preço final para os consumidores.

Critérios para o IPI reduzido

Os veículos que se qualificam para o benefício precisam atender a alguns requisitos específicos, como:

Emissão máxima de 83 g/km de CO₂;

Pelo menos 80% de materiais recicláveis;

Produção integral nacional;

Enquadramento em categorias compactas ou de entrada.

A medida estará em vigor até dezembro de 2026, antes da reforma tributária, e conta com a adesão de diversas montadoras, como GM, Renault, Volkswagen, Hyundai e Stellantis.

Descontos para carros populares

Entre os modelos mais populares beneficiados, os descontos podem chegar até R$ 13.400, o que representa uma redução significativa no preço final. Um dos destaques é o Renault Kwid, o veículo mais barato do Brasil atualmente:

Kwid Zen : de R$ 80.690 por R$ 67.290 (R$ 13.400 de desconto);

: de R$ 80.690 por R$ 67.290 (R$ 13.400 de desconto); Kwid Intense : de R$ 83.890 por R$ 71.290 (R$ 12.600 de desconto);

: de R$ 83.890 por R$ 71.290 (R$ 12.600 de desconto); Kwid Iconic e Outsider: descontos na faixa de R$ 11.700.

Outros carros populares também têm descontos expressivos com o IPI zerado:

Fiat Mobi Like: de R$ 80.990 por R$ 67.990 (R$ 13.000 de desconto);

Fiat Mobi Trekking: de R$ 82.990 por R$ 73.290 (R$ 9.700 de desconto);

Fiat Argo Drive 1.0 MT: de R$ 94.990 por R$ 86.990 (R$ 8.000 de desconto);

Volkswagen Polo Track: de R$ 131.650 por R$ 120.240 (R$ 11.410 de desconto);

Volkswagen Novo Nivus: de R$ 163.290 por R$ 146.490 (R$ 16.800 de desconto).

Benefícios para consumidores e para o setor automotivo

Vale ressaltar que, apesar da redução do IPI, alguns modelos podem sofrer reajustes em outras taxas e no preço de tabela no futuro.

A lista completa e atualizada dos modelos com desconto no programa Carro Sustentável pode ser acessada no site dos fabricantes e no portal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).