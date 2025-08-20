Carros campeões de venda em julho têm apólices de seguro mais caras em São Paulo; veja ranking

O preço médio das apólices de seguro dos veículos mais vendidos em julho apresentou alta em São Paulo, segundo levantamento da Minuto Seguros, empresa da Creditas.

Para homens, a média chegou a R$ 2.341,63, aumento de 11% em relação a junho, e, para as mulheres, o valor médio foi de R$ 2.903,55, crescimento de 26% no mesmo período.

O estudo considera as onze capitais do Brasil com maior representatividade no mercado automotivo, com base no ranking da Fenabrave, que lista os dez modelos mais vendidos em maio.

Aumento dos preços por modelo

Em julho, as variações das apólices refletiram diferenças entre os modelos mais vendidos. Veja o ranking:

Polo: R$ 2.219,51 (+25,8%)

Argo: R$ 1.601,01 (+0,6%)

T-Cross: R$ 2.204,32 (+6,8%)

Mobi: R$ 2.254,12 (+45,6%)

Creta: R$ 2.132,09 (+13,4%)

Onix: R$ 1.567,81 (−3,2%)

Tracker: R$ 2.048,92 (novo na lista em julho)

Corolla Cross: R$ 2.871,71 (−4,9%)

Kicks: R$ 2.212,54 (novo na lista em julho)

Fastback: R$ 1.941,32 (novo na lista em julho)

Variação por região

O levantamento apontou que o aumento das apólices está ligado à popularidade dos modelos, valor das peças e índices de roubo, que influenciam os ajustes mensais das seguradoras.

No Sudeste, capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória apresentaram os maiores aumentos. No Sul e Centro-Oeste, a alta foi mais moderada.

Entre os homens, as maiores variações percentuais ocorreram em:

Rio de Janeiro: +26%

Bahia: +20%

Espírito Santo: +18%

Minas Gerais: +16%

Entre as mulheres, os maiores aumentos foram:

Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul: +43%

Minas Gerais: +37%

Paraná: +34%

Espírito Santo: +33%

O levantamento considerou as capitais São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA). As apólices foram cotadas nas seguradoras Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

As cotações mencionadas são referentes ao menor valor médio dentro do perfil avaliado, com distinção por gênero, idade e estado civil.