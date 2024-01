Carros 0 km: preços caem no final de 2023; veja qual o modelo que mais barateou

O último mês de 2023 teve como destaque no mundo dos veículos a queda dos preços de carros 0 km, é o que mostra a última edição do Monitor de Variação de Preços (MVP), da Kelley Blue Book, empresa de precificação de veículos.

Para chegar aos resultados, a empresa explica que o Monitor de Variação de Preços analisou 23.622 versões de veículos 0 km, seminovos e usados em dezembro, que estavam disponíveis no mercado para fazer o levantamento.

De acordo com o estudo, os preços médios dos automóveis 0 km ano/modelo 2024 caíram -0,10%, após registrarem alta de 0,56% em novembro. Já os carros ano/modelo 2023 mantiveram a tendência de queda e recuaram -0,29%.

Mas não só os lançamentos: modelos seminovos e usados também apresentaram queda nos preços em dezembro. O segmento de seminovos, com até três anos de uso, também manteve os preços em queda em dezembro, com os veículos ano/modelo 2022 se destacando com uma variação média de-0,68%.

Já os automóveis usados, entre quatro e 10 anos de uso, em quase todas as faixas de ano/modelo apresentaram queda, com destaque para veículos 2018, que tiveram recuo no preço de -0,59% As únicas exceções foram os veículos 2014 e 2015, que valorizaram 0,34% e 0,22%, respectivamente.

Quais os carros mais baratos em 2023?

O Volkswagen Virtus é o destaque da vez, tanto para as maiores quedas, como para as maiores altas. Entre os modelos 0 km, o veículo recuou -1,22% em dezembro, o que o colocou no primeiro lugar no ranking de carros que mais baratearam. Na outra ponta, para os carros 0 km, o Honda City Hatch foi o que apontou a maior tendência de alta no preço médio em dezembro, variando 2,12%.

Já entre os modelos seminovos, o Volkswagen Virtus aparece como a maior alta de preços em dezembro, subindo 3,24%. Entre os carros usados, a situação se repete: aumento de 4,23% para o Volkswagen Virtus. O Toyota SW4, por sua vez, foi o modelo com a maior depreciação entre os usados, caindo -1,74%.

E entre os híbridos e elétricos?

Ao analisar os veículos híbridos, o relatório de dezembro apontou que, entre os modelos 0 km, o Toyota RAV4 registrou a maior valorização: 3,89%. Já no segmento de híbridos seminovos, o primeiro lugar ficou com o Caoa Chery Tiggo 7, que apresentou um aumento no preço de 1,83%.

Entre os veículos totalmente elétricos, o BYD D1, utilizado exclusivamente por aplicativos de transporte, manteve a alta no preço médio, subindo 1,98%. Em outubro de 2023, o modelo chegou a desvalorizar mais de 13%.

