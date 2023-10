Carro de leilão: quais são as vantagens e desvantagens

Muito se fala sobre leilão de carros e o consumidor costuma ficar em dúvida se vale a pena participar e qual modalidade escolher. Independentemente do negócio, as vantagens e desvantagens de comprar carro de leilão dependem muito do objetivo de cada um.

O leilão atende perfis de quem busca por melhores preços em relação a veículos 0km e seminovos, e também revendedores de carros, comerciantes de peças de automóveis e sucatas.

Seja qual for o seu perfil, abaixo você descobre o que é vantajoso ou não em cada tipo de leilão praticado aqui no Brasil.

Como é um leilão de carros?

Hoje em dia a maior parte destes eventos são realizados on-line. Com um simples cadastro já é possível dar seu lance em busca do item pretendido. Para leilões on-line recomenda-se cuidado e que se faça uma pesquisa sobre o laudo técnico do bem, o leiloeiro cadastrado e o edital do leilão.

Cada evento tem seu próprio edital, então, é importante prestar bastante atenção para não ter surpresas futuras.

Basicamente é ofertado um veículo com valor de lance inicial mínimo. Os participantes preparam intercaladamente seus lances e vão "competindo" de acordo com o interesse pessoal para ver quem consegue arrematar o bem.

Para todas as modalidades de leilão é necessário um prévio cadastro junto ao leiloeiro mediador do evento para garantir sua participação.

Participar de um leilão significa assumir alguns riscos e é possível conseguir um bom negócio se a pesquisa acerca de fornecedores, veículo, proposta e estado de conservação, forem bem feitas.

Como um carro vai a leilão?

São diversas as causas do porquêporque um carro vai a leilão. Alguns sofrem processos de recuperação judicial, outros fazem parte da frota de grandes empresas, ou então são fruto de furto ou roubo, e até veículos financiados e com parcelas em aberto.

Conheça um pouco mais sobre quais veículos podem ser encontrados em cada modalidade:

Seguradora

O leilão de seguradora normalmente reúne carros que sofreram algum tipo de avaria, média monta ou grande monta, ou que foram roubados/furtados e recuperados. No caso de sinistro de grande monta (grande avaria no carro ou perda total), são vendidos como reposição de peças usadas e sucata.

Se a seguradora está colocando o carro para leilão, certamente não valeria a pena realizar o conserto ou ele perderia a garantia por parte do fabricante por algum problema estrutural. Portanto, avalie bem o item pretendido antes de fechar negócio.

Banco

Os leilões de banco trabalham com carros cujos anteriores donos não conseguiram quitar o financiamento. São veículos geralmente novos, e que são leiloados com desconto em relação ao valor praticado no mercado.

A depender do leiloeiro e das opções disponíveis, geralmente são carros em bom estado de conservação, sem sinistro registrado e com poucos reparos necessários.

Judicial

Os leilões judiciais são aqueles que envolvem algum bem que passou por uma disputa judicial e o veículo teve que ser recuperado com auxílio do Estado. Também podem ser carros judicializados que foram apreendidos em Blitz ou até do DETRAN.

São veículos em diferentes estados de conservação, tendo opções com 10.000 KM rodados com pouquíssimos reparos, até veículos mais antigos com avarias.

Nesses casos, é importante ficar alerta, pois questões judiciais são resolvidas paralelamente ao leilão. Portanto, pesquise para saber se não há dívidas anexas à compra do veículo.

Empresa

Empresas que trabalham com logística e possuem frota própria de carros para funcionários buscam sempre a renovação dos veículos, então, disponibilizam a frota antiga para leilão.

São automóveis com diferentes perfis de uso e que podem ter baixa ou alta quilometragem, mas geralmente sem problemas com seus registros.

Pesquise junto ao anúncio do leilão ou edital, qual era a finalidade do veículo antes do leilão, isto lhe ajudará a compreender se ele atende ou não às suas expectativas.

Vantagens em investir em um carro de leilão

Independentemente da modalidade de leilão escolhida, é necessário traçar um quadro com as vantagens e desvantagens em se adquirir o automóvel em questão, refletir e optar pelo tipo de leilão que melhor lhe atenda.

Veja a nossa lista de vantagens para ficar de olho durante as negociações:

Baixo valor de compra

Essa é com certeza a vantagem que as pessoas mais se interessam em um leilão. Os preços são muito atrativos e bem abaixo comparado aos praticados no mercado tradicional, o que brilha muitos os olhos.

Dependendo da negociação e dos lances feitos, é possível economizar mais de 30% em relação ao valor praticado na tabela FIPE. A opção que oferece os melhores preços são as seguradoras, mas, em contrapartida, os riscos também são maiores.

Grande oferta de veículos

Por existirem diversas modalidades e formas dos carros entrarem para leilão, existe uma grande oferta de veículos no Brasil disponíveis para lances.

O que é uma grande vantagem, já que, caso você não consiga arrematar o carro desejado de primeira, outra oportunidade de leilão do mesmo modelo de veículo não demora muito para aparecer.

Pronta entrega

Outra vantagem é que nos leilões podemos dizer que não há muitas burocracias para a entrega do bem. Existem leilões presenciais em que já é possível levar o carro após o arremate, bem como nas opções online combinar a entrega após fechar o negócio.

Bom estado de conservação

Assim como o leque de opções de carros para comprar em leilão, existem muitas chances de conseguir um carro em bom estado de conservação, principalmente aqueles que vieram de leilão de banco, pois são veículos mais novos e com baixa quilometragem.

Desvantagens em comprar um carro de leilão

Agora, veja a lista de desvantagens para ficar atento antes de fechar o negócio:

Valor de revenda baixo

Se para comprar o carro de leilão o valor é reduzido comparado a tabela FIPE, naturalmente o preço de revenda do veículo será mais baixo ainda. Por isso, é importante fazer as contas e avaliar se vale a pena comprar carros em leilão para repasse.

Principalmente no caso de leilões de seguradores, em que geralmente o carro tem registro de sinistro, o valor de revenda fica mais baixo ainda.

Seguro mais caro

Dependendo do histórico do carro, muitas seguradoras não aceitam fazer o seguro do veículo ou, então, o valor sai bem mais caro do que carros que não foram leiloados.

Isso acontece porque as chances do carro ter um novo desgaste e acionar o seguro pode ser maior, então, como precaução por parte das seguradoras, cada uma estabelece um critério, seja não aceitar o carro, cobrar mais caro o seguro ou não garantir total cobertura de determinados serviços.

Garantia zero

Outra desvantagem ao comprar um carro de leilão é que você não terá garantia nenhuma com relação ao produto depois que o negócio for fechado. Ou seja, se o carro der qualquer problema, a responsabilidade fica em suas mãos.

Dívidas anexas

Essa é uma desvantagem em que é preciso ficar atento quando se compra um carro em um leilão específico: o judicial. Leia sempre o edital para entender os seus direitos e se alguma dívida deve ser arcada.

Nas demais modalidades, não existe o risco de ter dívidas anexas ao veículo.

Problemas estruturais no carro

Um problema estrutural é uma desvantagem principalmente dos veículos de leilões de seguradora, pois geralmente são carros que passaram por sinistro ou, são de furto e roubo e não é possível ter certeza do histórico de acidentes.

Como participar de um leilão de carros?

Agora que você já sabe quais são as vantagens e desvantagens do carro de leilão, veja como participar de um: comece pesquisando por sites que realizam leilões, de acordo com a modalidade que você achar mais interessante.

Pesquise a reputação do leiloeiro e faça o seu cadastro na plataforma. Geralmente é exigido RG e CPF, além de um comprovante de residência. Também é preciso ser maior de 18 anos.

Depois, é só listar os veículos que fazem sentido para você e ficar atento aos prazos de inscrição de cada evento, além de ler os editais que são disponibilizados para que você tenha total conhecimento dos seus direitos.

Tirou suas dúvidas sobre vantagens e desvantagens de carro de leilão?