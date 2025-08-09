Calendário PIS/Pasep 2025: pagamento para último grupo acontece na próxima semana; veja data

Nota de real, reias, 200 reais, 100 reais, 50 reais, dinheiro, inflação, invetimento, juros, moeda Foto: Leandro Fonseca Data: 04/02/2025 (Leandro Fonseca/Exame)
Redação Exame
Publicado em 9 de agosto de 2025 às 13h38.
No mês de agosto, é a vez dos trabalhadores nascidos em novembro e dezembro receberem o abono salarial. Os pagamentos do PIS/Pasep em 2025 começaram em fevereiro e são realizados pela Caixa. De acordo com o Ministério do Trabalho, 25,8 milhões de trabalhadores serão beneficiados, com um total de R$ 30,7 bilhões.
O pagamento é feito de forma escalonada. No mês de agosto, os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro recebem o benefício a partir do dia 15 de agosto. Veja tabela com as datas de pagamento do abono salarial.
O pagamento começou em fevereiro para nascidos em janeiro e vai até agosto para nascidos em novembro e dezembro, conforme calendário abaixo.
|Nascidos em
|Recebem a partir de
|Janeiro
|17 de Fevereiro
|Fevereiro
|17 de março
|Março e Abril
|15 de abril
|Maio e Junho
|15 de maio
|Julho e Agosto
|16 de junho
|Setembro e Outubro
|15 de julho
|Novembro e Dezembro
|15 de agosto
Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por, pelo menos, trinta dias em 2023, com remuneração mensal média de até dois salários-mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Recebem o Abono Salarial na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público possuem inscrição PASEP e recebem o benefício no Banco do Brasil.
Instituído pela Lei n° 7.998/90, o Abono Salarial equivale ao valor de, no máximo, um salário-mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base. Ele é pago, conforme calendário anual estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), aos trabalhadores que satisfaçam os requisitos previstos em lei. A origem dos recursos para pagamento é o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
A Caixa atua exclusivamente como agente pagador do Abono Salarial, cabendo ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) a habilitação dos trabalhadores que têm direito ao benefício.