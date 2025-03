Calendário Bolsa Família: veja pagamentos de março 2025

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a março de 2025 começam no dia 18. Os primeiros a receber são os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1. O cronograma segue até o dia 31, quando será feito o pagamento para aqueles com NIS final 0.

Neste mês, parte dos beneficiários do programa também será contemplada com o auxílio-gás, pago a cada dois meses.

📅 Calendário do Bolsa Família – março de 2025

18 de março - NIS final 1

- NIS final 1 19 de março - NIS final 2

- NIS final 2 20 de março - NIS final 3

- NIS final 3 21 de março - NIS final 4

- NIS final 4 24 de março - NIS final 5

- NIS final 5 25 de março - NIS final 6

- NIS final 6 26 de março - NIS final 7

- NIS final 7 27 de março - NIS final 8

- NIS final 8 28 de março - NIS final 9

- NIS final 9 31 de março - NIS final 0

Valores do Bolsa Família

O programa garante um pagamento mínimo de R$ 600 por família. Além disso, há adicionais para diferentes perfis:

R$ 150 por criança de até 6 anos

por criança de até R$ 50 por criança ou adolescente de 7 a 18 anos

por criança ou adolescente de R$ 50 para gestantes

para gestantes R$ 50 doBenefício Variável Familiar Nutriz; pago por seis meses a mães de bebês de até 6 meses de idade

Auxílio-gás: quem recebe?

O auxílio-gás foi criado para ajudar famílias a lidarem com o preço do gás de cozinha. O valor do benefício equivale a 100% do preço médio do botijão de 13 kg, calculado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) com base nos últimos seis meses.

Os pagamentos ocorrem sempre em meses pares e são feitos junto com o Bolsa Família.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para ser elegível ao programa, a família precisa ter uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa. O cálculo é simples: basta somar a renda total da família e dividir pelo número de integrantes.

💡 Exemplo: Se uma família tem 7 pessoas e apenas um integrante recebe um salário mínimo<(R$ 1.518), a renda per capita será de R$ 216,85. Como esse valor está abaixo do limite de R$ 218, a família tem direito ao benefício.

Além disso, os beneficiários precisam cumprir algumas regras:

✅ Manter crianças e adolescentes na escola

✅ Realizar acompanhamento pré-natal para gestantes

✅ Manter a vacinação em dia

Como se cadastrar?

Para receber o Bolsa Família, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), disponível nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.

⚠️ Importante: Estar no CadÚnico não garante a entrada automática no programa. A inscrição será avaliada pelo governo.

Como sacar o Bolsa Família?

Os beneficiários podem movimentar os valores pelo app Caixa Tem, sem precisar ir até uma agência bancária. O saque pode ser feito:

✔️ Em terminais de autoatendimento da Caixa

✔️ Nas casas lotéricas

✔️ Em correspondentes bancários

✔️ Nos caixas das agências

Além disso, o cartão virtual do Caixa Tem permite compras em estabelecimentos com a função de débito.

(Com Agência O Globo)