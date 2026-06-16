Calendário Bolsa Família: parcela de junho começa a ser paga nesta quarta-feira, 17

Quem tem o Número de Identificação Social (NIS) com final 1 já pode ficar de olho na conta. A Caixa Econômica Federal inicia nesta quarta-feira, 17, o pagamento da parcela de junho do Bolsa Família.

O repasse é escalonado, seguindo o dígito final do NIS, e ocorre sempre nos últimos dez dias úteis do mês. A exceção é dezembro, quando o calendário é antecipado para garantir que as famílias recebam antes do Natal (MDS).

Neste mês, o dinheiro fica disponível para movimentação entre os dias 17 e 30 de junho.

Depois de cair na conta, o valor pode ser usado sem prazo de validade, ou seja, mesmo quem não sacar logo no primeiro dia não perde o benefício.

O saque pode ser feito pelo aplicativo Caixa Tem, em caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências da Caixa, sem cobrança de taxas.

O cartão do programa também pode ser usado direto em compras, na função débito.

Calendário Bolsa Família

Para saber o dia exato em que o benefício é concedido, deve-se verificar o último dígito do NIS impresso no cartão do programa e consultar a data correspondente no calendário oficial de pagamentos.

Final do NIS Data de pagamento 1 17/6 2 18/6 3 19/6 4 22/6 5 23/6 6 24/6 7 25/6 8 26/6 9 29/6 0 30/6

Calendário anual do Bolsa Família

A lógica do calendário se repete ao longo do ano: pagamentos concentrados nos últimos dez dias úteis de cada mês, sempre por ordem do final do NIS. Confira a previsão para o restante de 2026:

Mês Data de pagamento Julho 20/7 a 31/7 Agosto 18/8 a 31/8 Setembro 17/9 a 30/9 Outubro 19/10 a 30/10 Novembro 16/11 a 30/11 Dezembro 10/12 a 23/12

É importante lembrar que feriados podem alterar essas janelas. Em novembro, por exemplo, o feriado da Consciência Negra (20/11) costuma deslocar um ou dois dias de pagamento dentro do período.

Por isso, o ideal é sempre confirmar a data exata pelo aplicativo Bolsa Família ou Caixa Tem mais perto do mês.

Qual o valor do Bolsa Família?

Toda família beneficiária recebe, no mínimo, R$ 600 por mês. Esse piso é garantido mesmo que a soma dos benefícios individuais fique abaixo dele. Nesse caso, o governo complementa o valor até chegar aos R$ 600.

Além do piso, o valor final varia de acordo com a composição da família. Os adicionais previstos são:

R$ 150 por criança de até 6 anos (Benefício Primeira Infância);

R$ 50 por gestante, nutriz (mãe que amamenta) ou criança e adolescente de 7 a 17 anos (Benefício Variável Familiar) (MDS).

Na prática, isso significa que duas famílias do mesmo tamanho podem receber valores diferentes, a depender de quantas crianças, adolescentes ou gestantes fazem parte do núcleo familiar.

Quem tem direito ao Bolsa Família 2026?

A regra principal é a renda: para ter direito ao benefício, a família precisa ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

Para descobrir se a família se enquadra, basta somar a renda de todos os moradores da casa e dividir pelo número de pessoas.

Estar dentro do limite de renda, porém, não é suficiente. A família também precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) e cumprir uma série de regras nas áreas de saúde e educação, como:

manter crianças e adolescentes matriculados e frequentando a escola;

fazer o acompanhamento pré-natal de gestantes;

manter as carteiras de vacinação em dia.

O cadastro também precisa ser atualizado a cada, no máximo, 24 meses, e sempre que houver mudança de endereço, renda ou composição familiar.

E o que acontece se a renda da família aumentar?

Desde 2025, o Bolsa Família conta com a chamada Regra de Proteção: quem passa a ganhar entre R$ 218 e R$ 706 por pessoa continua recebendo 50% do valor do benefício por até 12 meses, em vez de perder o auxílio de uma vez.

Só quando a renda por pessoa supera R$ 706 o benefício é cancelado. No entanto, se a família voltar a se enquadrar nos critérios dentro de até 36 meses, pode retornar ao programa com prioridade, pelo mecanismo do Retorno Garantido.

Pode acumular o Bolsa Família com outro benefício?

Sim, o programa pode ser recebido junto com programas como o Gás do Povo e a Tarifa Social de Energia Elétrica, já que cada um tem critério próprio de elegibilidade dentro do Cadastro Único.

Famílias com estudantes na rede pública também podem acumular o Pé-de-Meia, desde que o aluno cumpra as exigências do programa.

A combinação com o BPC (Benefício de Prestação Continuada) também é permitida pela legislação que recriou o Bolsa Família em 2023, mas a forma como a renda de um benefício entra no cálculo do outro já passou por mudanças recentes nas normas do governo.

Como se cadastrar para receber?

O primeiro passo é se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), a porta de entrada para os programas sociais do governo federal. A inscrição não garante automaticamente o ingresso no Bolsa Família já que cada programa avalia os critérios separadamente, mas é pré-requisito para que o pedido seja analisado.

A inscrição pode ser feita em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em outro posto de atendimento do Cadastro Único na cidade onde a família mora.

Depois de aprovado, o beneficiário pode movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem ou internet banking, sem precisar ir a uma agência.

Dúvidas sobre o programa podem ser tiradas pelo Disque Social 121 ou pelo canal de atendimento da Caixa, número 111.