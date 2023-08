Calendário Bolsa Família em agosto: veja datas de pagamento

O pagamento do Bolsa Família de agosto começará no dia 18. Os primeiros a receber são os beneficiários inscritos no programa com o final do Número de Identificação Social (NIS) final 1. O pagamento é escalonado e encerra no dia 31 de agosto.

O Bolsa Família paga adicional de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos de idade e desde março, o programa paga outro adicional, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Dessa maneira, é possível que o cidadão receba R$ 900 de benefício para quem recebe os dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício subiu para R$ 684,17.

Calendário Bolsa Família agosto

Veja o calendário de pagamento abaixo:

Final do NIS Data de pagamento 1 18 de agosto 2 21 de agosto 3 22 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 28 de agosto 8 29 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Ou seja, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.302), e nessa família há seis pessoas, a renda de cada um é de R$ 217. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.

Valor do Bolsa Família

O núcleo básico do Bolsa Família é composto de quatro benefícios:

Primeira Infância: para família s com crianças de 0 (zero) a 6(seis) anos. O benefício será de R$ 150 por criança nessa faixa etária. Benefício de Renda de Cidadania: pago para todos os integrantes da família , no valor de R$ 142 por pessoa; Benefício Variável Familiar: pago às família s que tenham em sua composição gestantes e/ou crianças, com idade entre 7 (sete) e 12 (doze) anos incompletos, e /ou adolescentes, com idade entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos incompletos, no valor de R$ 50 por pessoa que atenda aos critérios. Benefício Complementar: pago às família s beneficiárias do Programa Bolsa Família , caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para alcançar o valor mínimo de R$ 600 por família . O complemento é calculado para garantir que nehuma família receba menos que o valor de R$ 600.

Novos dados do Bolsa Família

Em junho, passou a valer a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Com base no cruzamento de informações, 341 mil famílias foram canceladas do programa por terem renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família. O CNIS conta com mais de 80 bilhões de registros administrativos referentes a renda, vínculos de emprego formal e benefícios previdenciários e assistenciais pagos pelo INSS.

Em compensação, outras 300 mil famílias foram incluídas no programa em julho. A inclusão foi possível por causa da política de busca ativa, baseada na reestruturação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e que se concentra nas pessoas mais vulneráveis que têm direito ao complemento de renda, mas não recebem o benefício. Desde março, mais de 1,3 milhão de famílias passaram a fazer parte do Bolsa Família.