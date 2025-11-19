Calendário Bolsa Família 2025: confira quem recebe o pagamento em novembro

A Caixa Econômica Federal iniciou nesta terça-feira, 18, o pagamento da parcela de novembro do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 3.

Neste mês, o valor médio do benefício sobe para R$ 683,28, impulsionado por adicionais destinados a famílias com gestantes, crianças e mães que amamentam.

Ao todo, o programa alcançará 18,65 milhões de famílias, com um custo de R$ 12,69 bilhões para o Governo Federal.

Quem recebe e quanto

O valor base do benefício continua sendo de R$ 600. No entanto, há três adicionais previstos:

R$ 50 por gestante ou nutriz (mães de bebês que amamentam);

R$ 50 por filho de 7 a 18 anos;

R$ 150 por criança de até 6 anos.

Também é pago o Benefício Variável Familiar Nutriz, no valor de R$ 50 por mês, por até seis meses, para mães de bebês de até seis meses de idade.

Pagamento unificado em 735 cidades

Moradores de 735 municípios receberam a parcela já na sexta-feira, 14, independentemente do número final do NIS. A medida foi adotada em locais atingidos por desastres naturais ou com população indígena em situação de vulnerabilidade.

Entre os estados contemplados estão Rio Grande do Sul, Acre, Rio Grande do Norte, Paraná, Sergipe, São Paulo, Piauí, Roraima e Amazonas.

Em Rio Bonito do Iguaçu (PR), por exemplo, 90% das construções foram destruídas por um tornado.

A lista completa das cidades com pagamento unificado está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Novas regras e calendário

Desde 2023, o Seguro Defeso não é mais descontado do Bolsa Família, conforme estabelece a Lei nº 14.601/2023, que retomou a estrutura original do programa.

Seguro é destinado a pescadores artesanais que não podem trabalhar durante a piracema.

O programa também mantém a regra de proteção, que permite a continuidade do benefício, ainda que com valor reduzido, para famílias que melhoraram a renda com emprego formal. Em novembro, 2,42 milhões de famílias estão enquadradas nessa condição, recebendo 50% do valor por até um ano — ou até dois, no caso de quem entrou na regra antes de junho.

Auxílio Gás retorna em dezembro

Neste mês, não haverá pagamento do Auxílio Gás, benefício que é repassado bimestralmente. Ele será retomado em dezembro. Só têm direito as famílias cadastradas no CadÚnico e com ao menos um membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), com prioridade para mulheres responsáveis pelo domicílio e vítimas de violência doméstica.

Os beneficiários podem consultar valores, datas e detalhes da parcela pelo aplicativo Caixa Tem.