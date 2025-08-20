'Caixinhas' virtuais viram febre e fazem CDBs superarem poupança

Acesso rápido pelo celular, com divisão personalizada: “Guarde dinheiro para as férias do Ano Novo”. As caixinhas ou cofrinhos virtuais viraram febre entre os investidores, a ponto de fazer o volume investido em CDBs – os produtos em normalmente as caixinhas aplicam – ultrapassarem até a tradicional poupança. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), no primeiro semestre de 2025 foram R$ 1,15 trilhão contra R$ 957 bilhões respectivamente.

“Esse efeito foi provocado em larga escala pelas caixinhas/cofrinhos dos bancos digitais que também se mostrou no alto número de CPFs na B3 em renda fixa, com CDBs e RDBs”, afirma Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Cliente, Educação e Pessoa Física da bolsa brasileira.

Em junho deste ano, o número de CPFs que investem em renda fixa chegou a 100 milhões, um aumento de 9% em relação ao fim de 2024, quando eram 91,8 milhões.

Investir nas caixinhas se tornou um novo jeito de poupar. A popularização decorre, em grande parte, da personalização que os cofrinhos proporcionam, já que aproxima o investidor do investimento, diz Claudia Yoshinaga, Coordenadora do Centro de Estudos em Finanças da FGV.

“Nas caixinhas, acontece a motivação, ou seja, quando pensamos em um objetivo, como férias. Essa ideia de propósito é um bom gatilho para as pessoas se animarem a investir. E começamos a ver nos últimos tempos as instituições financeiras abraçarem isso de vez”, diz.

O grande responsável por popularizar as caixinhas, ainda em 2022, foi o Nubank, que tem justamente as divisões por propósitos no seu aplicativo. Logo, várias outros bancos e fintechs seguiram a estratégia.

“Nosso foco foi desmistificar o investimento, tornando-o parte do dia a dia. Hoje as caixinhas são um dos produtos mais populares do Nubank”, afirma a gerente geral de contas Maristela Calazans.

Caixinhas que rendem 120% do CDI

Uma das atratividades das caixinhas virtuais são os bons rendimentos: a oferta de 100% do CDI é uma das mais encontrados. Mas além da facilidade, a segurança é um dos pilares que atrai os investidores. As caixinhas têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que vale para todas as contas em bancos, até R$ 250 mil.

“Quem investe valores abaixo do que esse não corre risco de perder o dinheiro. E ninguém que investe qualquer valor nas caixinhas corre o risco de receber menos do que foi depositado, porque essa não é uma renda variável como ações, por exemplo”, explica a educadora financeira Aline Soaper.

Para ela, as caixinhas também democratizaram o acesso aos investimentos, fazendo com que as pessoas não precisem abrir conta em corretoras para investir. “O objetivo principal das caixinhas é criar reserva, juntar dinheiro para realizar algo e ver o dinheiro crescer. O foco precisa ser na acumulação e não apenas no rendimento. Mas o rendimento começa a ficar interessante quanto mais dinheiro é acumulado”, pontua.

Entretanto, em alguns lugares é o rendimento que chama a atenção: é possível encontrar rentabilidades de 120%, como ficou célebre numa oferta relâmpago feita pelo Mercado Pago. Esse alto retorno é uma forma de as empresas aumentarem sua base de clientes.

“A oferta é um chamariz para captar uma base de clientes maior. Algumas notícias como essa [da alta rentabilidade] se espalham rapidamente e é uma forma de atingir gente que eles não atingiriam tão facilmente”, diz Yoshinaga.

Dá para ganhar dinheiro com as caixinhas?

A decisão sobre onde investir é sempre pessoal e depende do perfil e da fase de vida de cada pessoa. Ela reflete tanto os objetivos quanto o nível de risco que o investidor está disposto a assumir.

Mesmo quem tem um perfil mais agressivo pode utilizar esse tipo de aplicação como uma forma de preservar parte do patrimônio em uma reserva de emergência, aproveitando a liquidez e a facilidade de acesso aos recursos.

Confira quanto uma aplicação de R$ 1.000 renderia em um CDI anual de 14,90% . Os valores consideram prazos superiores a três meses, são líquidos de Imposto de Renda e não consideram IOF:

3 meses

100% CDI → R$ 1.027,38 (rendimento R$ 27,38)

115% CDI → R$ 1.031,26 (rendimento R$ 31,26)

120% CDI → R$ 1.032,54 (rendimento R$ 32,54)

6 meses

100% CDI → R$ 1.055,73 (rendimento R$ 55,73)

115% CDI → R$ 1.063,77 (rendimento R$ 63,77)

120% CDI → R$ 1.066,44 (rendimento R$ 66,44)

12 meses

100% CDI → R$ 1.119,20 (rendimento R$ 119,20)

115% CDI → R$ 1.137,08 (rendimento R$ 137,08)

120% CDI → R$ 1.143,04 (rendimento R$ 143,04)

24 meses

100% CDI → R$ 1.264,17 (rendimento R$ 264,17)

115% CDI → R$ 1.306,95 (rendimento R$ 306,95)

120% CDI → R$ 1.321,39 (rendimento R$ 321,39)

Quais bancos têm caixinhas virtuais?

Além do Nubank, com caixinhas que rendem 100% e 115% do CDI (na caixinha turbo, caso movimente R$ 900 na conta corrente todo mês), o Itaú também possui cofrinhos, um CDB que rende 100% do CDI. No Inter, é o "Meu Porquinho por Objetivos", um CDB que também rende 100% do CDI.

No PicPay, existe o cofrinho que rende 102% do CDI, e o "Cofrinho Turbinado", com um retorno de 121% do CDI, desde que seja assinante do PicPay Mais ou aporte, ao menos, R$ 999 na conta todos os meses (e mantenha cadastrada uma chave PIX, CPF ou celular).

No Banco do Brasil, há o "Cofrinho BB", aplicado em um fundo que busca acompanhar a taxa Selic (com rentabilidade de 11,22% nos últimos 12 meses).