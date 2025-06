O aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, apresentou instabilidade nesta terça-feira, 24, de acordo com relatos de usuários nas redes sociais.

De acordo com a plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, as primeiras queixas sobre o funcionamento do aplicativo começaram a ser registradas por volta das 8h.

O volume de reclamações aumentou significativamente às 13h, com mais de 100 registros de falhas no serviço do Caixa Tem ao longo do dia. Até as 17h, foram registrados 108 reclamações.

Quais são os principais problemas no Caixa Tem?

As queixas mais frequentes dos usuários envolvem problemas nas transações via Pix, que representam 51% das reclamações, e dificuldades de acesso ao aplicativo, com 44% dos casos mencionando problemas de login.

Uma menor parcela de usuários, cerca de 5%, também reportou dificuldades para consultar o saldo da conta, de acordo com os dados do Downdetector, por volta das 16h.

A Caixa foi procurada pela EXAME sobre o problema, mas o banco não se manifestou até a última atualização desta matéria.