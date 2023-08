Caixa reduz taxa do consignado do INSS acompanhando corte na Selic

A Caixa anunciou nesta quarta-feira, 2, uma redução nas taxas de juro do crédito consignado para beneficiários e pensionistas do INSS logo após o Banco Central cortar os juros pela primeira vez em três anos. A taxa cobrada passa de 1,74% ao mês para a partir de 1,70% ao mês — uma redução total de 2,3%. A mudança passa a valer a partir desta quinta-feira, 3.

O anúncio da estatal veio na esteira da redução da taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 13,25% ao ano. “A medida contribui com a organização das finanças dos clientes, em conjunto com as atuais ações vigentes do banco de negociação de dívidas, e para o crescimento da economia do país", afirmou, em nota, a presidente da Caixa Rita Serrano.

O Banco do Brasil (BBAS3) também anunciou redução nas taxas praticadas pelo banco. Nas taxas praticadas pelo BB, a redução pode chegar até 1% ao mês, dependendo das características da linha. As mudanças estarão disponíveis na próxima sexta-feira, 4.

