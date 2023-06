Caixa libera saque-aniversário do FGTS para novo grupo; veja quem recebe

No começo deste mês, a Caixa inicia o pagamento do saque-aniversário para os trabalhadores nascidos em junho que optaram por essa modalidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O saque do dinheiro pode ser realizado em até três meses a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário. Dessa forma, os nascidos neste mês, podem sacar o dinheiro até 31 de agosto. Veja o calendário abaixo:

Mês do aniversário do trabalhador Pode sacar a partir do dia Pode sacar até o dia Janeiro 2 de janeiro 31 de março Fevereiro 1º de fevereiro 28 de abril Março 1º de março 31 de maio Abril 3 de abril 30 de junho Maio 2 de maio 31 de julho Junho 1º de junho 31 de agosto Julho 3 de julho 29 de setembro Agosto 1º de agosto 31 de outubro Setembro 1º de setembro 30 de novembro Outubro 2 de outubro 29 de dezembro Novembro 1º de novembro 31 de janeiro de 2024 Dezembro 1º de dezembro 29 de fevereiro de 2024

Vale destacar que nesta modalidade (saque-aniversário), caso o trabalhador seja demitido, poderá sacar apenas o valor referente à multa rescisória e não poderá sacar o valor integral da conta.

Como solicitar o saque-aniversário do FGTS?

Para que o trabalhador possa acessar a quantia disponibilizada pela modalidade, é necessário solicitar o saque pela Caixa. Seja pelo app do FGTS, site, internet banking da Caixa ou em alguma agência do Banco. O crédito do benefício é disponibilizado pela conta poupança digital Caixa Tem, mas caso o cidadão queira receber a quantia em outra conta, é possível. Basta fazer o trâmite pelo app do FGTS e solicitar envio para outra conta.

É possível acessar os valores até o último dia útil do segundo mês após o recebimento do direito ao saque. Caso o saque não seja realizado, o montante voltará automaticamente para a conta vinculada ao FGTS do trabalhador. Quem realizar o saque pode ter direito a um percentual do saldo somada a uma parcela, de acordo com a tabela abaixo: