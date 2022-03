Caixa libera novo lote do saque-aniversário do FGTS nesta quarta-feira

A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 2 de março, o pagamento do saque-aniversário para os trabalhadores nascidos em março e que optaram por essa modalidade de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Vale lembrar que hoje os bancos abrirão às 12h no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

Para ter direito ao saque-aniversário, é necessário que o trabalhador faça a opção por essa modalidade, a qualquer tempo, pelos canais disponibilizados pela Caixa: app FGTS, no site fgts.caixa.gov.br, no Internet Banking Caixa ou nas agências.

Os beneficiários podem receber o crédito por meio da conta poupança digital Caixa Tem. É possível, ainda, indicar uma conta em qualquer instituição bancária para receber os valores, sem nenhum custo, através do app FGTS. Os trabalhadores que optarem pelo saque-aniversário até o último dia do mês de seu aniversário poderão receber o valor no mesmo ano de opção.

Os valores ficam disponíveis para saque até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da aquisição do direito de saque. Por exemplo: se a data de aniversário for dia 10 de fevereiro, o trabalhador terá até o dia 29 de abril para efetuar o saque. Caso o trabalhador não saque o recurso até essa data, o valor retornará automaticamente para a sua conta vinculada do FGTS.

O trabalhador que fizer a opção poderá sacar um percentual do saldo do FGTS acrescido de uma parcela adicional, anualmente, conforme tabela abaixo:

Sobre o saque-aniversário

O saque-aniversário, modalidade que permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS, anualmente, no mês do aniversário do trabalhador, e é uma alternativa à sistemática de saque por rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. O pagamento do saque-aniversário iniciou em abril de 2020.

Desde o início até dezembro de 2021,17,9 milhões de trabalhadores fizeram adesão à modalidade de saque-aniversário e já sacaram R$ 21,1 bilhões, incluindo os valores repassados às instituições financeiras em razão da contratação, por parte de alguns trabalhadores, de antecipação do saque junto a essas instituições.