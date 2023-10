Caixa já renegociou R$ 47 milhões na atual fase do Desenrola

A Caixa Econômica Federal (CEF) já renegociou R$ 47 milhões na Faixa 1 do Desenrola, que corresponde à segunda fase do programa do governo federal, em que os brasileiros podem quitar dívidas com desconto através do site do programa.

O banco vem atuando no Desenrola desde a Faixa 2, ou primeira fase, em que as renegociações ultrapassam os R$ 4 bilhões.

"Da nova fase, R$ 47 milhões já foram renegociados, e está ganhando tração, o volume diário vem aumentando", disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o vice-presidente de Fundos de Investimento da Caixa, Sérgio Bini.

Ele participou, nesta quarta-feira, 18, do Dia D da campanha 'Tá na Caixa', que destaca o atendimento prestado pelo banco público à população.

As agências da Caixa em todo o País abriram uma hora mais cedo, inclusive para dar orientações à população sobre o Desenrola.

Na atual fase do programa, toda a renegociação das dívidas é feita através da plataforma do programa, desenhada pela B3 para o governo, mas o banco presta esclarecimentos a quem procura as agências para tirar dúvidas.

"Eventualmente, tendo alguma dificuldade, o cliente pode procurar o site da Caixa, o 0800 da Caixa, e se vier ao banco, vai poder ter essas informações", disse Bini.