Caixa inicia pagamento de adicional do Bolsa Família a pais com bebês de até 6 meses

O pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás de outubro começa nesta quarta-feira, 18. Segundo a Caixa, será pago também o Benefício Variável Nutriz às famílias inscritas com bebês de até 6 meses de idade.

O pagamento será feito em seis parcelas de R$ 50 mensais aos beneficiários que já recebem o Bolsa Família, contanto que o bebê tenha sido registrado no Cadastro Único até o sexto mês de vida. Pela regra geral, os pagamentos ocorrem de acordo com o final do NIS do beneficiário, segundo o calendário de pagamento do programa.

Além do Benefício Variável Familiar Nutriz, o Bolsa Família também inclui o Primeira Infância, um adicional de R$ 150 por criança de zero a 6 anos. Em outubro, cerca de 7,7 milhões de famílias receberão esse benefício.

O Bolsa Família também faz o pagamento do adicional de R$ 50 por gestante. Também são contemplados por esse adicional crianças e adolescentes de sete até 17 anos.

A Caixa informou que deve pagar neste mês cerca de R$ 2,1 bilhões para a proteção de bebês, crianças, adolescentes e gestantes em todos os estados e no Distrito Federal.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em outubro

Final do NIS Data de pagamento 1 18 de outubro 2 19 de outubro 3 20 de outubro 4 23 de outubro 5 24de outubro 6 25 de outubro 7 26 de outubro 8 27 de outubro 9 30 de outubro 0 31 de outubro

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Ou seja, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.302), e nessa família há seis pessoas, a renda de cada um é de R$ 217. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.

Valor do Bolsa Família

O núcleo básico do Bolsa Família é composto de quatro benefícios: