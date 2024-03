Caixa e Santander integram plataforma ao Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil agora pode ser acessado por meio de duas plataformas bancárias: Caixa e o Santander. Os bancos integraram seus aplicativos e sites ao programa de renegociação de dívidas do governo.

Com a integração entre as plataformas, os clientes dos parceiros que se enquadram na faixa 1 do Desenrola conseguem ver que têm oferta do programa e ser redirecionados para a página, em que é possível consultar as dívidas e fazer os pagamentos nas condições do programa, sem necessidade de outro login.

Essa integração foi possível a partir da Portaria Normativa nº 124 do Ministério da Fazenda, publicada no Diário Oficial da União de 29 de janeiro, que autorizou parcerias para ampliar o alcance do Desenrola, nesta reta final de vigência do programa, que vai até o fim da próxima semana de março.

Dia D do MegaFeirão

Os Correios e a Serasa promoveram, nessa quinta-feira, o Dia D do MegaFeirão Serasa e Desenrola em agências dos Correios de todo o Brasil, com apoio do Ministério da Fazenda.

Técnicos e especialistas em educação financeira treinados para atender a população estiveram em 27 agências centrais dos Correios, em todas as capitais brasileiras. De acordo com os Correios, foram feitos mais de 23 mil atendimentos, somente neste Dia D. Desde o dia 4/3, quando começou o MegaFeirão, até esta quinta, foram realizados 91 mil atendimentos presenciais, nas agências, relacionados ao MegaFeirão Serasa e Desenrola, segundo os Correios.

Descontos de até 96%

Até o dia 28 de março, as ofertas para negociação de dívidas com descontos de até 96% do Programa Desenrola Brasil, além de outras ofertas de 700 empresas parceiras da Serasa, podem ser negociadas presencialmente em mais de 6 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no aplicativo e site dos Correios.

As ofertas do Desenrola foram incluídas no mutirão graças a uma parceria da Serasa Limpa Nome com os Correios, com apoio institucional do Ministério da Fazenda. A ação de combate à inadimplência, que inclui outras dívidas da Serasa, é mais uma opção de acesso ao programa, além das plataformas do Desenrola, da Serasa e dos três bancos parceiros.

Quem pode renegociar no Desenrola Brasil

Mais de 12,2 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo Desenrola Brasil, que possibilitou a negociação de cerca de R$ 37,5 bilhões em dívidas. Os descontos na plataforma do programa são de 83%, em média, e em alguns casos chegam a 96%. Os pagamentos podem ser à vista ou parcelados, sem entrada e com até 60 meses para pagar. As ofertas do Desenrola estão disponíveis até 31 de março, para a faixa 1 do programa, que consiste nas negociações feitas por meio do site, desde outubro de 2023.

A faixa 1 contempla pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. Ela engloba as dívidas que tenham sido negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, e não podem ultrapassar o valor atualizado de R$ 20 mil cada (valor original de cada dívida, sem os descontos do Desenrola).

Além das dívidas bancárias, como cartão de crédito, também estão incluídas as contas atrasadas de outros setores, como estabelecimentos de ensino, energia, água, telefonia e comércio varejista. A plataforma permite a renegociação até mesmo com bancos em que a pessoa não tenha conta, podendo escolher aquele que oferecer a melhor taxa na opção de pagamento parcelado.

Outra vantagem do programa para quem tem duas ou mais dívidas (mesmo que com diferentes credores) disponíveis para negociação na plataforma do Desenrola é poder juntar todos os débitos e fazer uma só renegociação, pagando à vista em um único boleto ou Pix, ou financiando, a prazo, o valor total no banco de preferência.

Em julho de 2023, a primeira fase do Desenrola Brasil começou com os principais bancos retirando, automaticamente, 10 milhões de registros de dívidas de até R$ 100 dos cadastros de inadimplentes. Ao mesmo tempo, tiveram início as negociações das dívidas bancárias feitas diretamente pelos bancos credores (faixa 2 do programa) com pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil. Essa faixa se encerrou no fim de dezembro.