Caixa dá desconto de 90% para quitar dívidas e permite usar FGTS no crédito habitacional

A Caixa anunciou nesta terça-feira, 27, uma campanha de renegociação de dívidas e dará 90% de desconto. Denominada “Tudo em Dia na Caixa”, a ação inclui tanto pessoa física como jurídica. Mais de 4,7 milhões de clientes do banco podem participar.

A renegociação será por meio dos canais digitais da Caixa. Segundo o banco, cerca de 90% das propostas da campanha estão habilitadas para efetivação por meio do site do banco, http://www.caixa.gov.br/tudoemdia e app Cartões Caixa.

Também estão disponíveis para esse atendimento as agências e o Caminhão “Tudo em Dia Caixa”, que estará presente em várias cidades do país prestando atendimento com foco na campanha em locais de fácil acesso. Nas unidades lotéricas, é possível ter acesso às condições especiais para quitação de valores até R$ 5 mil, informando o CPF.

Dívida no contrato habitacional

Para os contratos habitacionais, o banco explicou que por meio do APP Habitação Caixa é possível utilizar o saldo de FGTS para pagar até 80% da prestação mensal do financiamento habitacional, compreendendo até 6 prestações em atraso. Além disso, é possível incorporar encargos ao saldo devedor.

Os contratos negociados serão retirados dos cadastros restritivos em até cinco dias úteis após a efetivação do acordo por meio do pagamento do boleto.

Dívida contrato comercial

Para os contratos comerciais, a Caixa também disponibiliza: unificação de diferentes tipos de dívida em um só contrato, com maior prazo para pagamento, indo até 96 meses, menor prestação e carência para o primeiro pagamento;

parcelamento das faturas de cartões de crédito, com taxas específicas para atrasos de até 69 dias;

renegociação de contratos de crédito rural de forma parcelada ou prorrogação do vencimento da operação, conforme a situação da produção, além da regularização de contrato em atraso com desconto de juros e multa.

Atendimento presencial

O atendimento presencial será feito por meio de caminhões. A primeira cidade a receber o caminhão é a cidade de Santos, em São Paulo, nos dias 17 e 21 de julho. Curitiba, no Paraná, receberá o caminhão entre os dias 24 e 28 de julho.

A rota atualizada com as demais cidades que também receberão o caminhão pode ser consultada no site da CAIXA. http://www.caixa.gov.br/negociardividas.