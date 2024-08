Caixa começa a pagar hoje os trabalhadores com direito ao lucro de R$ 15,1 bi do FGTS

A Caixa Econômica Federal começa, nesta sexta-feira, 9, a transferir para as contas dos trabalhadores beneficiados o lucro de R$ 15,196 bilhões do FGTS em 2023. Mesmo tendo como prazo final para os depósitos o dia 31 de agosto, segundo o banco, que é gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a previsão é que até o próximo domindo, 11, todos com direito a receber parte do montante recebam sua parte do dinheiro.

Quem recebe o lucro do FGTS

Na prática, 130,8 milhões de trabalhadores receberão uma parte do lucro do ano ano passado. Esse grupo incui titulares de 218,6 milhões de contas ativas e inativas que tinham algum saldo em 31 de dezembro de 2023. O valor que será depositado é proporcional ao saldo, calculado com base no saldo total das contas, de R$ 564,2 bilhões.

Os pagamentos estão programados para acontecer por estados. Os trabalhadores residentes da menor unidade da federação serão os primeiros a receber e os da maior, os últimos.

Como consultar o saldo

Os trabalhadores podem consultar o valor no aplicativo do FGTS, disponível nas lojas de aplicativos Google Play e App Store, ou no Internet Banking CAIXA, para clientes clientes do banco.

Para saber quanto cada trabalhador terá direito, basta aplicar o fator 0,02693258 sobre o saldo da conta.

Com a distribuição do resultado mais a correção prevista em lei, de 3% ao ano, mais a TR (4,96%), que já foi depositado mensalmente na conta do trabalhador, haverá um crédito adicional de 2,82%, totalizando 7,78%.

Dessa forma, a remuneração das contas vai superar a inflação registrada em 2023 em 3,16 pontos percentuais e ficar próxima do rendimento da poupança.

No ano passado, o FGTS registrou lucro recorde de R$ 23,4 bilhões, sendo que R$ 16,8 bilhões foram provenientes de operações de crédito, sobretudo financiamentos habitacionais e título públicos e R$ 6,5 bilhões decorrentes de investimentos do Fundo no Porto Maravilha (Rio).

O valor distribuído representa 65% do lucro total do Fundo.

O valor creditado incorpora o saldo da conta, que somente pode ser retirado, observadas as regras do saque: demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, saque aniversário e em casos de doenças graves.

O valor não integra a base de cálculo da multa rescisória caso o trabalhador venha a ser demitido sem justa causa.

Com informações de Agência o Globo