Caixa antecipa o pagamento do Auxílio Brasil e auxílio gás no mês de outubro

A Caixa informou nesta segunda-feira, 3, que antecipou o pagamento do Auxílio Brasil e auxílio gás para as famílias beneficiárias. O crédito, previsto inicialmente para ser realizado no dia 18, ocorrerá a partir de 11 para os beneficiários com final de NIS 1.

O pagamento seguirá de forma escalonada, de acordo com o final do NIS do beneficiário, com término previsto para o dia 25, conforme calendário abaixo.

Calendário de pagamento Auxílio Brasil e auxílio gás

Final do NIS Dia e Mês do pagamento 1 11 de outubro 2 13 de outubro 3 14 de outubro 4 17 de outubro 5 18 de outubro 6 19 de outubro 7 20 de outubro 8 21 de outubro 9 24 de outubro 0 25 de outubro

Os beneficiáros do Auxílio Brasil que recebem o benefício são famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza recebem o auxílio brasil, com valor mínimo de R$ 600, conforme Emenda Constitucional n° 123. Já o auxílio gás, mais de 5,6 milhões de famílias recebem, bimestralmente, 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos.

Como sacar

Nos dois programas, os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência para realizar o saque. Os beneficiários também podem utilizar o cartão do Auxílio Brasil para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa.

Pelo app do Caixa Tem é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual do Auxílio Brasil e QR Code, por meio de mais de 9 milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil.

O beneficiário também pode realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas. Utilizando o aplicativo Caixa Tem também é possível realizar saques nas casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento, por meio da geração de token diretamente no aplicativo.

A Caixa orienta que os beneficiários atualizem o cadastro no aplicativo para aproveitar todos os serviços disponíveis no Caixa Tem. As famílias beneficiárias poderão consultar as informações das parcelas nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem ou pelo telefone 111.